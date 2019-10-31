中國漁船越界 金門海巡驅離無效強勢查扣
2019-10-31 17:45中央社 金門縣31日電
海巡署金馬澎分署金門海巡隊今天指出，昨晚在金湖鎮溪邊海域巡邏時，發現中國大陸「惠安017號」漁船越界作業，經鳴笛等驅離無效後，強勢將漁船帶回料羅港留置調查，並沒入網具送辦。
海巡隊表示，金門海域近期適逢黃花等漁汛期間，海、岸巡隊日夜不息巡弋守護，並陸續派遣10艘巡防艦艇共勤巡檢。
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金門海巡隊副隊長駱天雄向媒體指出，昨晚巡隊PP-10039艇連同第五海巡隊PP-10052艇及高雄艦，搭載特勤人員共同執行掃蕩。昨晚9時許，經雷達發現金湖鎮溪邊海域有可疑光點徘徊。
駱天雄表示，海巡艇準備登檢時，陸船幾度蛇行拒檢，經雙艇夾擊，並以優勢警力登船檢查，強勢將作業中的漁船押回料羅港留置，該船李姓船長等9人帶回海巡隊進行調查及行政處分。
海巡隊指出，該陸船已帶回料羅港留置調查，並沒入網具，後續將依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第80條之1規定，科處罰鍰。
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