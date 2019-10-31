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女兒傷心生日禮物腳踏車遭竊 爸爸問神後警察5天找回

2019-10-31 16:44聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市玉井區黃姓男子日前向玉井警分局報案，指停放在自家騎樓下腳踏車遭竊，失主表示該部腳踏車係就讀國小五年級女兒最近才收到的生日禮物，女兒非常珍惜，腳踏車失竊後傷心難過，希望警方能幫忙尋回，玉井派出所受理後，調閱轄內監視器，輔以沿線探訪商住家，一路追查到楠西終於找到竊嫌，無業的竊嫌坦承當天酒後無法騎機車，隨機竊取腳踏車代步騎回家後就丟棄，隨後帶同員警到棄車地點尋獲失車，腳踏車歸還後，黃姓失主女兒破涕為笑。

黃姓失主看到女兒在腳踏車失竊後整天悶悶不樂，報警後曾到玉井慈惠堂擲筊詢問瑤池金母失車能否找回，結果連續擲出3個聖筊，失主半信半疑，認為腳踏車無牌照等明顯可供辨識特徵，應該是很難找回，結果玉井分局員警在案發5日後就將失竊腳踏車尋獲送回，接到通知時黃姓失主和家人又驚又喜，女兒也因找回心愛腳踏車而破涕為笑，不斷感謝警察叔叔辛苦的幫忙。

玉井警分局長楊青垂表示，腳踏車失竊雖是普通民生竊案，但對失主而言是具有不同的意義，腳踏車雖不像汽機車有車牌號碼足以辨視，但竊嫌以為神不知鬼不覺，殊不知凡走過必留下痕跡，也呼籲不要心存僥倖以身試法，任何不法，警察必會不分案件大小全面查緝犯嫌到案，以維轄區居民安居樂業的生活。

台南玉井警分局為黃姓男子找回女兒的生日禮物腳踏車，失主相當感謝。記者吳淑玲／翻攝
台南玉井警分局為黃姓男子找回女兒的生日禮物腳踏車，失主相當感謝。記者吳淑玲／翻攝
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台南市玉井區黃姓男子（中）向玉井慈惠宮瑤池金母請示失竊的腳踏車能否尋回，結果警方...
台南市玉井區黃姓男子（中）向玉井慈惠宮瑤池金母請示失竊的腳踏車能否尋回，結果警方5天後就找回。記者吳淑玲／翻攝
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