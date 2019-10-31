影／悚！大型重機迎面撞砂石車 騎士穿車底命大躲死劫
2019-10-31 15:22
聯合報 記者曾健祐
／桃園即時報導
桃園市林姓男子今天中午11點多騎著1輛大型重機行經富國路口，剛好前方柯姓司機開著砂石車左轉，林疑似恍神未注意，結果煞車不及連人帶車先往右側摔後，整個人再衝進砂石車底下，所幸對方速度相當慢並立刻停下，才未釀嚴重傷亡，林則僅腿部受傷送醫無生命危險。
桃園交通分隊指出，中午11點45分柯男開著砂石車從富國路299巷左轉富國路，而林姓騎士沿著富國路往永安路方向直行，結果煞車不及迎面撞了上去，林男當時還先往右摔車，整個人衝進砂石車，還好柯見狀立刻煞停才沒輾到對方。
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警方獲報到場，2人呼氣酒測值均為0，林並向警方說「看到就已經來不及了」，才會直接迎面撞上去，所幸僅有腿部受傷送醫沒有大礙。警方說雙方均無違規情事，但詳細肇事責任歸屬有待釐清，也呼籲用路人行經路口減速以免發生事故。
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