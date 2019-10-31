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超萌萬聖節！迷你「霹靂小組」向永和分局要糖果

2019-10-31 15:17聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市永和區內3所私立幼兒園的300名小朋友，趁著西洋萬聖節大膽闖入永和警分局，高喊「不給糖就搗蛋」，超萌模樣讓警方甘心拿出準備好的糖果、餅乾，與小朋友一同享受萬聖節歡樂的氣氛。

只見初次踏進分局、略顯膽怯的小朋友們，在警備隊員熱情接待下，也逐漸笑顏，開心的領取警方準備好的糖果餅乾，而小朋友們精心的萬聖節打扮，也讓警方覺得十分有趣，其中兩名小朋友，在家長得知要到分局內向警察叔叔要糖果後，特地幫小孩裝扮成「霹靂小組」，配上超反差「厭世表情」逗笑不少人。

永和警分局表示，趁著萬聖節讓小朋友進入分局與警員戶動，除了減少分局嚴肅的氣氛，增添溫馨氣息外，更重要的是讓小朋友貼近警察叔叔，使小朋友遇到危險時，不會害怕尋求警方協助。

新北市永和區內３間幼兒園，應景西洋萬聖節，今天特地帶著園內３００名小朋友前往永和...
新北市永和區內３間幼兒園，應景西洋萬聖節，今天特地帶著園內３００名小朋友前往永和警分局，向分局的警察叔叔要糖果。圖／永和警分局提供
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有家長得知小朋友要到分局內要糖果，特地將小朋友打扮成「霹靂小組」，配上超反差厭世...
有家長得知小朋友要到分局內要糖果，特地將小朋友打扮成「霹靂小組」，配上超反差厭世臉，逗得不少人發笑。圖／永和警分局提供
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新北市永和區內3間幼兒園，應景西洋萬聖節，今天特地帶著園內300名小朋友前往永和...
新北市永和區內3間幼兒園，應景西洋萬聖節，今天特地帶著園內300名小朋友前往永和警分局，向分局的警察叔叔要糖果。圖／永和警分局提供
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萬聖節警察

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