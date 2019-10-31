超萌萬聖節！迷你「霹靂小組」向永和分局要糖果
2019-10-31 15:17
聯合報 記者柯毓庭
／新北即時報導
新北市永和區內3所私立幼兒園的300名小朋友，趁著西洋萬聖節大膽闖入永和警分局，高喊「不給糖就搗蛋」，超萌模樣讓警方甘心拿出準備好的糖果、餅乾，與小朋友一同享受萬聖節歡樂的氣氛。
只見初次踏進分局、略顯膽怯的小朋友們，在警備隊員熱情接待下，也逐漸笑顏，開心的領取警方準備好的糖果餅乾，而小朋友們精心的萬聖節打扮，也讓警方覺得十分有趣，其中兩名小朋友，在家長得知要到分局內向警察叔叔要糖果後，特地幫小孩裝扮成「霹靂小組」，配上超反差「厭世表情」逗笑不少人。
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永和警分局表示，趁著萬聖節讓小朋友進入分局與警員戶動，除了減少分局嚴肅的氣氛，增添溫馨氣息外，更重要的是讓小朋友貼近警察叔叔，使小朋友遇到危險時，不會害怕尋求警方協助。
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