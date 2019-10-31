嘉市吳鳳南路沿線8年發生466件車禍 市府允諾改善
2019-10-31 15:13
聯合報 記者李承穎
／ 嘉義市即時報導
嘉義市議員蔡文旭今天說，吳鳳南路沿線由垂楊路起到世賢路4段，常有車禍，從民國100年到今年3月為止總計466件，其中有3件是死亡車禍，希望將兩側分隔島，改成中央分隔島，讓通行更順暢；嘉義市府交通處長鄭君健說，會朝此方向規畫，年底前將計畫送交營建署。
嘉義市議會今天進行交通、智科和民政等局處工作報告，蔡文旭說，吳鳳南路快車道汽車在綠燈右轉時，容易和慢車道直行的機車產生碰撞，若改成中央分隔島，雙向車輛會產生分流，機車和汽車童車禍可減少。
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蔡文旭列舉8年來的車禍圖表，也發現吳鳳南路接興業東路、垂楊和崇文街口，三處的路口8年來車禍都達上百件，許多市民都向他陳情。
鄭君健說，目前吳鳳南路的問題是汽車從快車道進入慢車道，會與慢車道的機車交結，已委託建築師完成交通規畫，一種方案是在分隔島開缺口，汽車提早進入慢車道，減低車禍風險。
他說，第二種方案把中央分隔島移到中央，就沒有快慢車道之分，已請專家設計出兩種方案，年底左右會送交計畫給營建署，盡快改善當地交通。
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