員警辦案靠手機「酷哥」？嘉義縣議員要求警察局長檢討

2019-10-31 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣議員林于玲及蔡奇璋上午質詢警察局長廖宗山說，現在新進員警辦案找地點大多都靠手機「酷哥」GOOGLE地圖定位，但「酷哥」不一定靠得住，林于玲說，有民眾報案，員警開車繞3次才找到案發地點；蔡奇璋表示，8年級生新進員警大多有此現象，警民關係以及對地方人事地物掌握了解，不如資深員警；廖宗山說，會檢討改進。

廖宗山工作報告結束，林于玲質詢說，許多民眾反映現在員警辦案找地點，大多都靠手機「酷哥」定位，不像過去員警有查戶口，對警勤區人事地物掌握清楚，有人報案說明地點，員警要靠手機「酷哥」定位，否則找不到地點，甚至有員警對地方人事地物一問三不知，辦案只靠手機「酷哥」，不利治安維護，緝毒及交通處理等勤務。

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蔡奇璋也深有同感，他說，根據他觀察及民眾反映，靠手機「酷哥」辦案，大多是8年級生新進員警，新進員警服勤外大多待在派出所滑手機，對地方人事地物了解掌握，不如老員警，看手機辦案情形要改善，加強值勤方法及服務態度。

議員王啟澧批警方在六腳鄉一處靠大馬路校園隱蔽處，設置測速照相儀器，前方未設警告提醒標示，導致許多駕駛人未減速被拍照開紅單，警方應提醒駕駛人避免超速，目的不是處罰，民眾被開單批政府搶錢，他要求警方設置明顯的測速提醒標示。