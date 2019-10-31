八掌溪口小抹香鯨擱淺 海巡緊急搶救仍無效
2019-10-31 14:47
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南市北門區八掌溪出海口南側今天上午發現有鯨豚擱淺在沙灘，研判疑為小抹香鯨，海巡署第11岸巡隊弟兄緊急動員搶救，可惜仍晚了一步。
發現地點靠近北門雙春濱海遊憩區，今天上午9點，海巡署第11岸巡蚵寮安檢所官兵值勤時，發現有隻體長約3.42公尺、重約350公斤鯨豚擱淺在沙灘，當時已奄奄一息。
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第11岸巡隊弟兄除緊急搶救，為鯨豚披上濕毛巾並用海水澆淋鯨豚，也立即通報成大鯨豚研究中心專家王建平前來協助救援，但鯨豚還是斷氣。中午用人力搬運鯨豚上車載離沙灘，載回調查擱淺死亡原因。
經初步調查，死亡的疑為小抹香鯨，是一種小型齒鯨，學界對於牠們生態習性尚不清楚，小抹香鯨的外型與同屬的侏儒抹香鯨相似，但小抹香鯨體型較大，成年體長約2.6-3.4公尺。背鰭在中後方，略小，頭型呈方型。
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