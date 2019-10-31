失智婦認錯社區找不到家 保全急報警助返家

2019-10-31 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市75歲陳姓婦人昨天獨自一人走進板橋區一處社區，社區保全員婦人在社區內繞來繞去，好像在找人，上前關心詢問，婦人雖說住在這裡，但保全員又不曾見過，眼尖發現婦人手上掛著防走失手鍊，連忙通知警方向新北市社會局查詢資料，確認婦人住在附近社區，疑似走失認錯住處才會跑進該社區，婦人女兒接獲通知匆匆趕來，將母親帶返家，臨走時也不斷向警方及保全員道謝。

板橋警分局大觀派出所昨天上午10時許接獲，大觀路一段一處社區保全員報案指稱，昨天天氣溼冷，還飄著細雨，在社區內發現一名年約70餘歲婦人，僅穿一件襯衫，身形單薄，且一直在社區內走來走去，上前觀心詢問，疑似已失去語言溝通能力，只是一再重覆說，「我就住在這裡啊。」

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大觀所員警陳建利與呂健弘獲報後立即到場了解狀況，發現該名失智老婦無法清楚表達家住何處，眼尖的員警發現該婦左手腕佩掛防走失手鍊，便循手鍊編號向社會局查詢資料，順利聯繫該老婦家屬，家屬表示，目前在醫院就醫中，無法立刻趕到現場，麻煩員警先代為照料。

員警考量婦人身體狀況，以警車將婦人先載回派出所內等候家屬，並準備熱湯麵給婦人，且耐心協助安撫情緒與細心照料，婦人女兒就醫結束也立即趕到派出所，非常感謝警方協助並讓其與家人團聚。

板橋警分局長林富助表示，平時經常於集會時機與員警分享．對於失智與失能者家屬而言，面對等待失蹤親人的音訊，分秒皆是痛苦的煎熬，一再宣導教育員警要秉持將心比心、感同身受及救人於溺的精神，值勤中如遇到失智者或失蹤者應立即受理，並從報案人提供的相關資訊立即查尋，如調閱周邊監錄系統，清查地緣關係，盡己心力儘速尋獲，避免家屬擔心，讓失蹤待尋者能找到回家的路。