駕BMW涉肇逃害女童截肢 警察找上門竟辯「忘記了」

2019-10-31 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



中山高台南安定南下路段26日清晨發生轎車追撞小貨車，貨車內7歲女童遭拋出車外，又被後方聯結車輾壓左腳掌，造成粉碎性骨折，緊急送醫截肢住院中。轎車駕駛還棄車逃逸，警方循線找上門對車禍過程竟稱「忘記了」，詢後被依肇事逃逸罪嫌送辦。

車禍發生在26日清晨4點多，地點國一南下308. 6公里路段，當時黃姓阿公開小貨車，妻子抱著孫女坐在一邊，載著水果要到高雄擺攤，卻遭到馮男開著BMW轎車從後追撞。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

結果，阿公頭手四肢受傷撞到昏迷，妻子挫傷，懷中7歲愛孫卻顱內出血，跌出車外被後方聯結車輾壓左腳掌截肢。

遭追撞的阿公向警方稱，當時全神貫注注意前方車輛，碰一聲後就完全失去知覺了，看著重傷住院的孫女，阿嬤不時啜泣說，愛孫得截肢，現在要看她的造化。

肇事的BMW轎車駕駛馮男（28歲），目前無業，車子是登記在妻子名下，當天從下營老家準備返回永康住處，卻在途中追撞前方小貨車，事後棄車由國道邊坡落跑。

警方據車號通知他的家人，由家人陪同在27小時後到案，酒測值零，對於車禍發生過程，竟然一概回答，「我都忘記了」，讓警方也氣結不已，怒斥根本是卸責。太可惡了！