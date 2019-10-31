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駕BMW涉肇逃害女童截肢 警察找上門竟辯「忘記了」

2019-10-31 14:23聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

中山高台南安定南下路段26日清晨發生轎車追撞小貨車，貨車內7歲女童遭拋出車外，又被後方聯結車輾壓左腳掌，造成粉碎性骨折，緊急送醫截肢住院中。轎車駕駛還棄車逃逸，警方循線找上門對車禍過程竟稱「忘記了」，詢後被依肇事逃逸罪嫌送辦。

車禍發生在26日清晨4點多，地點國一南下308. 6公里路段，當時黃姓阿公開小貨車，妻子抱著孫女坐在一邊，載著水果要到高雄擺攤，卻遭到馮男開著BMW轎車從後追撞。

結果，阿公頭手四肢受傷撞到昏迷，妻子挫傷，懷中7歲愛孫卻顱內出血，跌出車外被後方聯結車輾壓左腳掌截肢。

遭追撞的阿公向警方稱，當時全神貫注注意前方車輛，碰一聲後就完全失去知覺了，看著重傷住院的孫女，阿嬤不時啜泣說，愛孫得截肢，現在要看她的造化。

肇事的BMW轎車駕駛馮男（28歲），目前無業，車子是登記在妻子名下，當天從下營老家準備返回永康住處，卻在途中追撞前方小貨車，事後棄車由國道邊坡落跑。

警方據車號通知他的家人，由家人陪同在27小時後到案，酒測值零，對於車禍發生過程，竟然一概回答，「我都忘記了」，讓警方也氣結不已，怒斥根本是卸責。太可惡了！

由於肇事的自小客撞到一邊的車身都削掉了，小貨車也被撞得幾乎全毀，行車記錄器也撞壞，受害家屬懷疑到案的自小客駕駛是頂替的，PO網徵求影像，不過，警方調查後確認肇事駕駛並沒有頂替，依法將他移送。

肇事的黑色BMW轎車右半邊嚴重受損。記者謝進盛/翻攝
肇事的黑色BMW轎車右半邊嚴重受損。記者謝進盛/翻攝
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肇事現場一片狼藉，水果散落一地。記者謝進盛/翻攝
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遭撞擊的貨車車體後方受損嚴重幾乎解體。記者謝進盛/翻攝
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女童遭撞擊拋出車外又被後方聯結車輾壓左腳掌，造成粉碎性骨折，緊急送醫截肢住院。記...
女童遭撞擊拋出車外又被後方聯結車輾壓左腳掌，造成粉碎性骨折，緊急送醫截肢住院。記者謝進盛/翻攝
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