台南市刑大花2個月抓9人 瓦解詐欺車手集團
2019-10-31 13:46
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
陳姓男子利用涉世未深青少年缺錢花用，組成詐欺車手集團，假檢警名義進行詐騙，迄今有13名民眾被害，詐騙金額高達1093萬餘元，台南市刑大偵二隊及第四分局組成專案，花2個月時間，全台跑透透，循線逮捕陳姓主嫌及旗下8名車手，平均年齡僅19歲，其中3名才17歲，陳則遭羈押，全案擴大偵辦中。
專案小組調查，曾姓被害人8月2日向警方報案，稱遭人假冒檢警詐欺，詐騙集團成員誆騙他涉及刑案，要繳交保證金，並與他約定面交，經專案小組8月6日埋伏當場查獲林姓車手。專案小組分析165平台相關情資，發現該集團成員另涉詐彰化縣竹塘鄉羅姓被害人，並約定面交50萬元，警方8月8日北上彰化縣竹塘鄉，當場查獲尤姓車手。
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經擴大調閱相關情資，專案小組追查出該集團其他成員身分，陸續北上新北市中永和地區拘提、逮捕該集團羅姓車手頭、吳姓車手、林姓及陳姓兩名少年車手等共犯。
「除惡務盡！」經耗時2多個月分析行蹤影像，跟監、蒐證，專案小組向上追查，得知該集團幕後陳姓首腦，規畫斬首專案，本月北上新北市中和區陳嫌與女友藏匿處埋伏。陳平時出入極為謹慎，專案小組成員喬裝大樓管理員，分組埋伏在大樓1樓大廳、樓梯間及地下停車場，苦候多時才在大樓樓梯間，發現陳剛好準備從樓梯間離開，將人拘提，瓦解該車手集團。警方調查後，將陳等9名依涉嫌組織犯罪、詐欺等罪，移送法辦。
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