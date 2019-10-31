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年輕機車族事故多 交通局斥資200萬遊戲宣傳

2019-10-31 13:29聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北市交通局為推廣綠運輸政策，並瞄準年輕族群，今年首度與專業網路行銷團隊合作，斥資200萬推出一系列以捷運、公車及YouBike為主題開發的網路遊戲，及宣傳活動，局長陳學台表示，近年來18歲至25歲的機車騎士發生事故比例較高，為讓年輕人了解率運輸政策，特別嘗試嶄新的行銷模式，對於目前成效相當滿意，民眾反映也都不錯。

交通局今舉行「我愛綠運輸」行銷宣傳記者會，局長陳學台說，現在全世界都在推廣綠運輸，北市去年也推出1280定期票，希望透過這次的宣傳，讓更多年輕人了解綠運輸政策，甚至改變交通習慣，從私人運具轉換為大眾運輸工具。

陳學台指出，經統計，近年交通事故中，有70%事故和機車有關，其中18歲至25歲的機車騎士又占有30%，但過去的宣導政策中，往往觸及不到年輕族群，這次創新地在遊戲中置入性行銷綠運輸觀念及知識，遊戲上線後短短一個月內就成功吸引5萬名玩家體驗，達到比預期中更好的效果。

綠運輸網路遊戲「即刻救援1280」與今年一推出就深受歡迎的捷運擬人化角色合作，開發捷運、公車及YouBike等3個關卡，結合1280公共運輸定期票、8橫8縱幹線公車、公車上下車刷卡、週五單車通勤日及YouBike保險與騎乘禮儀等宣導資訊。

遊戲9月23日上線推出後，便號召5萬名綠運輸特務，闖關聯合救援綠運輸大使「熊妹」，其中由真人扮演的超萌熊妹也擔任4支微廣告主角，行銷綠運輸政策，首支廣告今天已在「台北交通大家談」臉書粉絲團上架，未來每周會陸續播出，熊妹也將公布自己的綠運輸日誌和網友互動、聊天。

綜合規劃科長楊靜婷表示，盼透過遊戲的互動及分享，與年輕族群形成共鳴和話題延續性，其中，11月15日前將結算遊戲分數，分數排名前10名玩家便可獲得豐厚獎金及獎品；另外，熊妹也將現身12月14日至15日的「台灣同人誌」販售會現場，發送「熊妹」抱枕、立牌、吊飾等周邊宣導品，要讓年輕人感受綠運輸的全新面貌。

＊綠運輸網路遊戲「即刻救援1280」：https://mission.1280.taipei/

超萌綠運輸大使「熊妹」將現身12月14日至15日的「台灣同人誌」販售會現場，發送...
超萌綠運輸大使「熊妹」將現身12月14日至15日的「台灣同人誌」販售會現場，發送「熊妹」抱枕、立牌、吊飾等周邊宣導品。記者郭頤／攝影
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交通局斥資200萬推出一系列以捷運、公車及YouBike為主題開發的網路遊戲，創...
交通局斥資200萬推出一系列以捷運、公車及YouBike為主題開發的網路遊戲，創新地在遊戲中置入性行銷綠運輸觀念及知識。記者郭頤／翻攝
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交通局斥資200萬推出一系列以捷運、公車及YouBike為主題開發的網路遊戲，創...
交通局斥資200萬推出一系列以捷運、公車及YouBike為主題開發的網路遊戲，創新地在遊戲中置入性行銷綠運輸觀念及知識。記者郭頤／翻攝
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局長陳學台(左三)今天在記者會中頒發綠運輸大使證書給「熊妹」(右三)。記者郭頤／...
局長陳學台(左三)今天在記者會中頒發綠運輸大使證書給「熊妹」(右三)。記者郭頤／攝影
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超萌綠運輸大使「熊妹」共拍攝4支微廣告，將陸續於「台北交通大家談」臉書粉絲團上架...
超萌綠運輸大使「熊妹」共拍攝4支微廣告，將陸續於「台北交通大家談」臉書粉絲團上架，有趣的廣告內容，有別於過往生硬的政策宣導。記者郭頤／攝影
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