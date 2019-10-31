10天12起建築物火災 台南消防局：安裝住警器可救命

2019-10-31 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市消防局統計，10月21日起至今，共發生12起建築物火災，分析起火原因以遺留火種為最多，烹飪不慎次之，起火地點則以廚房為最多，神龕及工寮地點則居第2及第3位，經比對起火原因不外乎「遺留火種」所致。

「多一道防災工作，住家就能多一分保障」消防局呼籲，不論大樓、透天等建築，因住警器價格便宜，賣場即可購得並且安裝容易，民眾家中務必安裝住警器。

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消防局指出，煮食不慎，經常是引發住宅火災原因的前3名。若遇油鍋起火，正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火、靜置2分鐘以上、冷卻後再開鍋蓋，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。

消防局提醒，民眾在居家的客廳、臥室、廚房等處安裝住警器，才能達到及早發現、及時反映、及時逃生的最佳效果。消防局指出，具身心障礙的朋友則可免費補助安裝住宅用火災警報器，每個身分可補助1顆，請持身分證明文件，至所在消防分隊填寫申請表後即可獲得補助或安裝。

消防局長李明峯指出，火災有不確定性及成長性，若發生在人們警戒心最低、行動力最弱的深夜或清晨熟睡時刻，容易釀成重大人命傷亡，家中如能裝設住宅用火災警報器，就能夠在火災發生前，偵測到濃煙，發出警報聲響，提醒人員及早採取避難逃生，減少人命傷亡與降低災害損失。