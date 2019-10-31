你們改變我的下半生！南方澳斷橋中油與家屬謝英雄救命

2019-10-31 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



南方澳跨港大橋坍塌，台灣中油油罐車司機張建昌正駕駛油罐車從橋上經過，隨著橋體坍塌，整輛油罐車從橋上翻覆摔落到橋下塌陷的橋體上，轟然一聲，震驚了整個南方澳地區。

當時油罐車司機張建昌因受重傷，在車內無法移動，眼看情況危急，油罐車隨時可能起火燃燒，南方澳漁友站4名站務人員王昭軒、林宏茂、陳嘉政及伍正輝急忙搬來梯子，冒險爬上油罐車合力將受困車頭內的張建昌救出。

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台灣中油公司感佩站務人員不顧自身安危出手相救的精神，今天(31)日由總經理李順欽在蘇澳區漁會表揚，司機家屬代表也到場贈花感恩，準備豬腳麵線送給救命英雄。

「那天如果沒有這幾位漁友勇敢壯丁出手搭救，可能我的命就將隨著縷縷濃煙飄向西行，義無反顧像快打部隊的效率把我從死神手中搶救下來，也改變了我後半生的命運！」張建昌還在養傷，寫了親筆信，由妻子在會中念出，感動全場。

救人的王昭軒聽了感動，差點掉淚地說：「唯一希望是建昌大哥趕快康復！」救人的與被救互動之情，令人動容。

回憶事發當時，王昭軒說：「唯一念頭就就是救人命，其他沒多想！」救出人後才一分鐘，油罐車就起火，事他也震驚：「當時真的很危險！」

李順欽讚揚說，人間處處都有愛，特別是在當下如此緊急時刻，4名站務人員完全不顧自身安危前往救援，這樣的精神相當令人敬佩，不僅家屬及台灣中油萬分感謝，社會大眾都十分感動。

南方澳漁友加油站為台灣中油的加盟漁船站，李順欽在事發後即赴南方澳致贈禮品感謝4名站務人員，並在今天蘇澳區漁會舉辦的表揚典禮中頒發感謝狀，對他們奮不顧身相救的精神致上最高敬意，今天再次肯定他們的義行，表彰他們是名符其實的「民間英雄」。

當下危急時刻，漁友站其他人員及蘇澳區漁會傾力相助，李順欽同時致贈漁友站及蘇澳區漁會感謝狀，以特別感謝所有參與救援行動人員。