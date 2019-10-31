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網友相約淡水河畔喝酒聊天 男疑尿急失足落水溺斃

2019-10-31 11:37聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1對透過交友軟體認識的男女，今天凌晨初次見面約在淡水海關碼頭喝酒聊天，後來卻雙雙落入淡水河裡呼救，消防隊接獲釣客報案，將2人搶救上岸送醫，43歲張姓男子急救無效溺斃，41歲王姓女子沒有大礙。

此案發生在凌晨3時許，附近釣客發現有人落水呼救，連忙報案求援，消防隊趕抵時，2人皆在水中，王女1手攀著岸邊，另1手緊抓昏迷的張男，消防隊員下水將2人救上岸，王女意識清醒仍可說話，但張男已無生命徵象，緊急送往淡水馬偕醫院急救，凌晨4時許宣告不治。

事後王女聲稱，2人是透過Tinder交友軟體認識，今天初次見面相約到海關碼頭河邊喝酒聊天，後來張男內急說要去找廁所，沒多久便聽見落水聲，推測他可能因為夜色黑暗不慎踩空失足墜河，王女立刻跳下水試圖救人，旁邊釣客聽見呼救聲協助報案。

警方目前以失足意外處理，待聯繫死者家屬到案再進一步調查釐清相關案情。

消防隊員跳進淡水河裡救起王姓女子。記者林昭彰／翻攝
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救護人員對落水的張姓男子CPR急救，送醫急救仍宣告不治。記者林昭彰／翻攝
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機車踏板還放著2頂安全帽。記者林昭彰／翻攝
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淡水古蹟園區的前清海關碼頭。記者林昭彰／翻攝
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遊客落水處岸邊畫有禁止跨越線和注意安全警告標誌。記者林昭彰／翻攝
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