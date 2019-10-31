台東偏鄉員警十八般武藝 不怕沒第二春工作

2019-10-31 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



台東縣警察局關山分局轄內台20線南橫公路，沿線5處派出所都位於高海拔山區內，平時除了執行治安及交通維護外，其實，員警個個身懷絕技，協助解決民眾需求服務，包括修車、鋸樹、捉蛇、登山救援等，讓民眾感到佩服和窩心。有員警開玩笑說：「退休不怕沒工作」。

台20線南橫公路自海端鄉入口處至向陽森林遊樂區，計有海端、初來、霧鹿、利稻及向陽等5個派出所，其中派出所最高海拔2312公尺，由於南橫公路全線尚未通車，人車往來稀少，加上山區村落不多，一旦發生任何問題，幾乎就必須靠派出所員警來解決問題，也練就員警各項功夫。

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「感覺自己很像馬蓋仙！」向陽派出所警員嘪慶霖笑說，他們是台東最高處的派出所，除了常常爬山協助山域事故登山客下山，有時還要幫遊客修車，從最基本的電瓶接電啟動車輛，到輪胎補換，充當行動加油站幫民眾加油，甚至維修車燈等，退休後可以當修車工了。

另霧鹿派出所所長洪昌耀表示，修車拖車很平常，遇到颱風或豪大雨發生，還要會使用鏈鋸清除路倒的樹木，搬移落石，民眾家裡有蛇，還得幫忙捉蛇，還到民眾田裡驅趕山豬。有時還會攀降下河川救人。

同樣位在山區，轄區廣大的大武警分局各派出所，每一位員警除了一般勤務外，都練就了一身好本事，無論是補胎、拖吊、推車、加油、送醫，甚至是捕蛇、抓蜂等，都有辦法替民眾解決問題，還被民眾稱讚為「7-11、好厝邊」。