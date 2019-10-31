太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



有沒有搞錯？現在路上隨處可見的粉紅色熊貓，竟然連高速公路也看得到。

國道警方昨天下午2時許接獲民眾報案，在國道1號北向38.4公里林口往泰山下坡路段，看見美食外送機車一路往北騎，國道公路警察局第一公路警察大隊立刻調閱高公局即時監視畫面，掌握機車騎士位置，同時派遣巡邏車趕往，發現美食機車甚至還在大卡車車陣中穿梭超車，隨即在35.5公里泰山路段攔下。

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原來19歲的謝姓女外送員，接單要送食物到台北，騎乘黃牌重型機車因導航設定錯誤，不小心從林口交流道誤上國道，一時不知道該如何下去，只好硬著頭皮往前騎，直到被國道警察攔下。

警方發現謝女的駕照已被吊扣，加上騎上國道，依違反道路交通管理處罰條例開罰，吊扣期間駕駛機車處6千元以上1萬2千元以下罰鍰、機車行駛高速公路處開罰3千元以上6千元以下罰鍰，機車則請拖吊車移置下交流道。