怪怪的！老夫妻領百萬現金僅用塑膠袋 員警阻止遭詐

2019-10-31 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



住在屏東市海豐地區一對蔡姓老夫婦，日前在長治鄉農科台灣銀行欲提領現金一百萬，當時老夫妻手上只拿著一只塑膠袋領出，銀行行員察覺有異，報請警方到場關懷後，及時成功阻詐。

屏東警分局德協派出所副所長蘇崑安及警員盧俊文日前，接獲農科台灣銀行通報立即趕赴現場。行員向警方表示，該對蔡姓老夫妻以手提塑膠袋來裝提領100萬現金，依經驗判斷出蔡姓老翁欲提領現金行為，非常可疑，才會請員警到場關懷。

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警方表示，老翁一直聲稱，錢存放台灣銀行內會被扣稅金，所以才要提領現金出來。警方直覺有可能是接獲詐騙電話，疑似假檢警套招手法騙取老翁於是，便向老夫婦倆人不斷解釋，終於讓他們相信自己是差點遭詐騙的事實，並感謝警方及行員的幫忙，才不致讓積蓄遭詐騙。最後警方護送老夫妻回到住處，並在附近巡邏查看確認無車手埋伏取款後才離去。