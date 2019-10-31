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父女不慎滑落果園坎底 父受傷稚女獨自爬上路面求救

2019-10-31 09:50聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣尖石鄉28日發生一起民眾滑落坎波意外，一名何姓果農帶著年幼的女兒到果園，由於路旁斜坡濕滑，2人不慎滾落坡坎，何農因腳受傷無法攀爬求救，所幸女童僅輕微擦傷，獨自爬上路面求救，經過的大貨車司機發現哭喊的女童，立刻向警方報案，救護人員趕抵後將何農與女兒一起送醫，目前恢復狀況良好。

警方表示，當天下午3點25分泰崗所接獲遊客報案，位於竹60線40.3K路旁果園，有人跌落坡崁在哀號，副所長彭俊賢得知後立即召集警員李政穎、義警江大偉分頭趕赴現場，只見十餘公尺深的坡坎底，已有2名熱心民眾在現場，警方除先通知救護車前來支援外，同時也緊急加入救援行列。

據了解，何農當天攜帶著10歲的女兒前往果園觀察水蜜桃成長情形，由於路旁斜坡濕滑，不慎與女兒同時滾落坡坎，何農因右膝遭樹枝割傷近10公分，導致鮮血直流、無力攀爬求救，女兒驚慌的獨自爬上路面哭喊求救，大貨車司機經過發現後連忙向派出所報案。

2名員警一面安撫嚇壞的小女孩，並請現場的民眾代為看顧，隨即與義警4人小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步的將何農抬至路面，救護人員也及時趕到現場，將何農與其女兒一起送到新竹馬偕醫院救治，目前傷者復原狀況良好，家屬也非常感激橫山警方、義警及消防人員的及時救援。

泰崗派出所員警與義警4人小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步...
泰崗派出所員警與義警4人小心翼翼前往坡坎底，在無擔架又濕滑的泥巴斜坡上，一步一步的將受傷的何姓果農抬至路面。圖／警方提供
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