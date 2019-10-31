幼兒過萬聖節員警撩下去 變裝綠巨人、烏龍派出所角色
2019-10-31 09:49
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
現在是萬聖節活動熱潮，不少幼兒園安排小朋友扮裝踩街。基隆警三分局配合轄區幼兒園活動，員警和志工也變裝烏龍派出所、綠巨人、紅心皇后等角色與小朋友同樂，並宣導婦幼安全、防詐騙等觀念，與居民拉近距離，共同維護治安。
警三分局與轄區小象文教幼兒園昨天下午在七堵火車站前，共同舉辦「魔警、魔淨、象卡水」萬聖節變裝淨街活動，以「撿垃圾環保清潔」代替「踩街搗蛋要糖果」觀念，並藉由活動宣導交通安全、新住民婦幼安全保護、防制少年參與詐騙集團及反網路簽賭等議題。
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警方表示，希望藉以參與活動，強化民眾對社區認同感，建立警民夥伴關係，提升警察形象。
幼兒園許多小朋友昨盛裝打扮，有人變身童話公主、卡通人物和帥氣的漫威英雄、機器人，員警也變裝成烏龍派出所角色、紅心皇后及小丑女等人物。淨街活動分成兩組，沿路撿拾七堵火車站內垃圾，與居民拉近距離，並在火車站留下歡樂回憶。
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