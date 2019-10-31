興大生遭撞死 聯合大學發「又是夜遊惹的禍」後致歉

2019-10-31 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



中興大學三年級黃姓男學生10月29日凌晨騎機車與白色賓士車發生車禍死亡，聯合大學校安中心設置的官方LINE帳號29日上午發布「又是夜遊惹的禍～～～」分享車禍新聞連結，引發爭議，中興大學學生會30日發出聲明，要求聯合大學道歉。聯合大學學生會30日晚間也發聲明「譴責校方對此事件用詞不當」。

聯合大學30日晚間在臉書社團「苗栗市恭敬里聯大一號National United University」發出公告，「感謝同學們對學務處的指教，有關『國立聯合大學』LINE群組發文用詞不慎，在此先向同學致歉。我們昨晚已經先在中興大學學生會FB以及本校FB貼文致歉，並將持續追蹤處理。」

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聯合大學學生會30日晚間發出聲明，「嚴厲譴責校方對此事件用詞不當，我們要求校方對使用偏離事實敘述一事公開道歉，並更正錯誤，後續我們將會在例行會議持續追蹤。校方未來若要發布類似宣導文案，應著重在預防危險、分析危險的成因及當危險發生時應如何自我保護為前提撰寫。」

中興大學學生會30日在臉書粉絲團發聲明，其中聲明的第三點指出，「接獲同學反應，聯合大學Line官方帳號對此事件用詞不當。我們已要求聯合大學針對使用偏離事實敘述道歉並更正錯誤，後續將在學權週報追蹤。」

聯合大學校方在該篇聲明下方留言，本校因9月底一名同學深夜在學校附近發生車禍不幸身亡，前幾天又有一位同學清晨在校外騎車受傷送醫急救，所幸脫離險境。發生這些重大車禍，學校深感遺憾和傷痛，十分關心同學交通安全，所以校安中心近月來持續運用「國立聯合大學」校安中心LINE群組，針對平時減速行車、天雨路滑注意行車、注意山區強風、夜間行車安全等方面加強宣導。

聯合大學留言提到，很遺憾昨日貴校同學夜間騎車外出，不幸遭汽車撞擊，本校同感傷痛，並且聯想到日前本校的不幸案例，因此特別再發出LINE訊息提醒同學。在新聞訊息上附加的標題容有考慮欠周造成誤解，謹此向貴校師生致歉。