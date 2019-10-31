親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。

入土不必為安？維吾爾文化的「墓地生死觀」

陸客一個動作 美國人後悔打貿易戰了…

興大生遭撞死 聯合大學發「又是夜遊惹的禍」後致歉

2019-10-31 09:27聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

中興大學三年級黃姓男學生10月29日凌晨騎機車與白色賓士車發生車禍死亡，聯合大學校安中心設置的官方LINE帳號29日上午發布「又是夜遊惹的禍～～～」分享車禍新聞連結，引發爭議，中興大學學生會30日發出聲明，要求聯合大學道歉。聯合大學學生會30日晚間也發聲明「譴責校方對此事件用詞不當」。

聯合大學30日晚間在臉書社團「苗栗市恭敬里聯大一號National United University」發出公告，「感謝同學們對學務處的指教，有關『國立聯合大學』LINE群組發文用詞不慎，在此先向同學致歉。我們昨晚已經先在中興大學學生會FB以及本校FB貼文致歉，並將持續追蹤處理。」

聯合大學學生會30日晚間發出聲明，「嚴厲譴責校方對此事件用詞不當，我們要求校方對使用偏離事實敘述一事公開道歉，並更正錯誤，後續我們將會在例行會議持續追蹤。校方未來若要發布類似宣導文案，應著重在預防危險、分析危險的成因及當危險發生時應如何自我保護為前提撰寫。」

中興大學學生會30日在臉書粉絲團發聲明，其中聲明的第三點指出，「接獲同學反應，聯合大學Line官方帳號對此事件用詞不當。我們已要求聯合大學針對使用偏離事實敘述道歉並更正錯誤，後續將在學權週報追蹤。」

聯合大學校方在該篇聲明下方留言，本校因9月底一名同學深夜在學校附近發生車禍不幸身亡，前幾天又有一位同學清晨在校外騎車受傷送醫急救，所幸脫離險境。發生這些重大車禍，學校深感遺憾和傷痛，十分關心同學交通安全，所以校安中心近月來持續運用「國立聯合大學」校安中心LINE群組，針對平時減速行車、天雨路滑注意行車、注意山區強風、夜間行車安全等方面加強宣導。

聯合大學留言提到，很遺憾昨日貴校同學夜間騎車外出，不幸遭汽車撞擊，本校同感傷痛，並且聯想到日前本校的不幸案例，因此特別再發出LINE訊息提醒同學。在新聞訊息上附加的標題容有考慮欠周造成誤解，謹此向貴校師生致歉。

雖然聯合大學在中興大學學生會粉絲團留言道歉，並在聯合大學校安中心LINE帳號說明，「只是想要舉證夜間騎車真的不安全而已，並非消費當事同學，如有造成誤解，在此抱歉！」，但學生認為，學校應著重預防、教導防衛性駕駛、正確交通安全觀念，而不是一味怪罪學生「晚上不該出門」。

聯合大學在校安中心設置的官方LINE帳號，10月29日上午發出訊息，以「又是夜遊...
聯合大學在校安中心設置的官方LINE帳號，10月29日上午發出訊息，以「又是夜遊惹得禍」分享中興大學學生車禍新聞連結，引發爭議。圖／翻攝聯合大學LINE帳號
分享
聯合大學近期在校安中心的官方LINE帳號宣導，提醒學生交通安全注意事項。圖／翻攝...
聯合大學近期在校安中心的官方LINE帳號宣導，提醒學生交通安全注意事項。圖／翻攝聯合大學LINE帳號
分享
中興大學學生會30日在臉書粉絲團出聲明。圖／取自「國立中興大學學生會 NCHU ...
中興大學學生會30日在臉書粉絲團出聲明。圖／取自「國立中興大學學生會 NCHU Student Government」粉絲團
分享
聯合大學學生會30日晚間也發出聲明，譴責校方對此事件用詞不當。圖／取自「聯合大學...
聯合大學學生會30日晚間也發出聲明，譴責校方對此事件用詞不當。圖／取自「聯合大學學生會NUUSA」粉絲團
分享
聯合大學在中興大學學生會粉絲團的聲明下方留言道歉。圖／取自「國立中興大學學生會 ...
聯合大學在中興大學學生會粉絲團的聲明下方留言道歉。圖／取自「國立中興大學學生會 NCHU Student Government」粉絲團
分享

相關新聞

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

怪怪的！老夫妻領百萬現金僅用塑膠袋 員警阻止遭詐

2019-10-31 10:00

父女不慎滑落果園坎底 父受傷稚女獨自爬上路面求救

2019-10-31 09:50

幼兒過萬聖節員警撩下去 變裝綠巨人、烏龍派出所角色

2019-10-31 09:49

山區迷路GPS不靈 脫困希望就在最近的電線桿…

2019-10-31 09:00

台灣惠普前董事長黃河明 跳樓輕生不治

2019-10-30 23:44

才通車14天 彰化全興工業區濱海路發生貨櫃翻車事故

2019-10-30 20:43

請讓路！200公里從彰化護送女嬰往台北就醫

2019-10-30 20:24

高齡化走失人口漸增 警呼籲：不用等24小時才報失蹤

2019-10-30 20:05

花蓮初音變電箱起火 518戶停電搶修中

2019-10-30 17:42

5歲女生嘔吐送醫...發現一家四口都一氧化碳中毒

2019-10-30 17:09

山區迷路如何自救 消防隊建議待在原地

2019-10-30 16:42

U值媒／關愛之家被議員汙名 作家怒批

2019-10-30 14:44

影／缺錢花用持菜刀搶超商 2天12萬多元花光光

2019-10-30 13:09

影／台中派出所長門口撿到眼鏡 讓小妹妹免受罰

2019-10-30 13:09

影／兄妹嬉戲釀意外 2月大女嬰頭部受傷急送醫

2019-10-30 13:07

疲勞駕駛？ 高雄男凌晨開車撞壞路邊3輛車

2019-10-30 13:01

砂石車、大貨車注意！ 台64線開始科技執法取締超載

2019-10-30 12:48

U值媒／從蘇貞昌談廢死、通姦除罪化

2019-10-30 12:38

陷入單親帥爸攻勢 婦遭騙堅持「匯一次就好」

2019-10-30 12:29

防止選舉賭盤介入總統立委選舉 新北警同步掃蕩

2019-10-30 11:41

BMW拒檢飆車逃逸 被噴滿臉辣椒水制伏喊痛

2019-10-30 11:31

84歲老翁上山後失蹤 消防隊放沖天炮讓他確定方位

2019-10-30 10:52

影／遊覽車國道1號掉胎 兩顆全命中紅斑馬

2019-10-30 10:47

裝有白花花紙鈔的保險箱超誘人 輕熟女險被詐了

2019-10-30 10:44

影／網路瘋傳嘉義中埔看見鬼 警方調查後說真相…

2019-10-30 10:44

影／驚險一瞬間！小發財車闖紅燈 貨車閃避不及險翻車

2019-10-30 10:20

影／綠蠵龜誤闖漁網擱淺 海巡人員協助重回大海

2019-10-30 10:14

欠醫藥費滯日婦返台後漸康復 夫：看見隧道盡頭的亮光

2019-10-30 09:11

移民署執行全國查察 查處387人籲逾期者自行到案

2019-10-20 00:13
看更多

熱門文章

太陽花學運國賠案 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

2019-10-30 17:10

獨／仰德大道車禍驚爆驗車廠收賄 檢調全台大搜索

2019-10-30 14:26

台灣惠普前董事長黃河明 跳樓輕生不治

2019-10-30 23:44

外國人把台灣墳墓當「龍椅」坐 網友驚喊：夭壽喔

2019-10-30 20:29

涉貪局長帶小三上五星酒店 連「威而鋼」都要廠商埋單

2019-10-30 21:38

單親媽載幼子跑外送被「3熊貓檢舉」 她無奈訴：孩子還開心比YA

2019-10-30 12:03

桃園前經發局長收保護費 遭10個貪汙罪起訴

2019-10-30 21:39

台中市警務員涉貪瀆？中市警局：不宜對外發言

2019-10-30 12:27

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

2019-10-30 17:42

官員索賄／「偷吃」要人付房費 還索威而鋼

2019-10-30 23:58

太陽花學運獲國家賠償 受害者：相信台灣司法有改變

2019-10-30 19:21

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

2019-10-30 11:05

「便當286元」她看菜色傻眼 網友揭真相：正常成本價

2019-10-30 12:00

連千毅太陽會大哥謝育全落網 高雄警拘捕3太陽會成員

2019-10-30 22:24

只能選林蔚山這9人？ 高院判大同股東會決議無效

2019-10-30 13:05

警察局因太陽花判賠 葉毓蘭：消極不執法時代來臨

2019-10-30 20:32

中市警官涉貪瀆裁定羈押禁見 老同事：早晚的事

2019-10-31 00:08

5歲女生嘔吐送醫...發現一家四口都一氧化碳中毒

2019-10-30 17:09

被陳明文告妨害名譽 林國慶：小人物無法對抗國家機器

2019-10-30 11:19

比對上億張發票 檢警破獲假加水站詐領國庫1600萬

2019-10-30 16:07

山區迷路GPS不靈 脫困希望就在最近的電線桿…

2019-10-31 09:00

興大生遭撞死 聯合大學發「又是夜遊惹的禍」後致歉

2019-10-31 09:27

外送員送單找不到指定樓層 打電話才知訂餐人在「新加坡」

2019-10-30 15:57

砂石車、大貨車注意！ 台64線開始科技執法取締超載

2019-10-30 12:48

警務員溢領13小時加班費 貪汙罪判刑獲緩刑3年

2019-10-30 15:24

太陽花學運 北市警判賠14人111萬 基層警不平

2019-10-31 00:30

中市兩線兩星警官疑涉貪瀆 檢察官聲請羈押

2019-10-30 12:23

看問題／太陽花案 驅離判國賠 警察執法標準錯亂

2019-10-31 00:25

桃園警偷查民眾個資還辯「不覺得違法」 遭判刑1年4月

2019-10-31 08:23

見小姨子餵奶起色心 男衝動伸狼爪判3年2月

2019-10-30 12:23

不法集團設人頭公司偽開發票 詐領中獎獎金1597萬元

2019-10-30 15:15

中市警官疑向砂石業者收賄數十萬 法官裁定羈押禁見

2019-10-30 23:45

來義鄉長涉賄當選無效確定 屏東選委會：將補選

2019-10-30 13:36

大同經營權市場派扳回一城 高院判董事會「自始無效」

2019-10-30 12:50

直播主之亂 高雄警方拘捕連千毅靠山

2019-10-30 23:16

請讓路！200公里從彰化護送女嬰往台北就醫

2019-10-30 20:24

遭爆和方芳芳姊夫搞曖昧 立委陳玉珍求償300萬失敗

2019-10-30 23:00

才通車14天 彰化全興工業區濱海路發生貨櫃翻車事故

2019-10-30 20:43

準備接新職 兩線兩星警官涉貪遭羈押

2019-10-31 00:55

多點一份餐點讓店家直接給外送員 老闆：人間自有真情

2019-10-30 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top