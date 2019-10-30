台灣惠普前董事長黃河明 跳樓輕生不治
2019-10-30 23:44
聯合報 記者廖炳棋
／即時報導
台灣惠普科技前董事長黃河明（72歲），今天下午疑因憂鬱症病情加重，在家趁妻子休息不注意時，從復興南路二段8樓住家跳樓輕生。
黃河明跳樓後墜落中庭引發巨響，大樓管理員及黃妻發現後趕緊通知警方，送醫後宣告不治，黃妻相當難過，由於黃並未留下遺書，研判死因是長期憂鬱症，近日病情加重才選擇輕生。
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黃河明是交通大學電子工程學系畢業，原本是工程師，後來轉為管理職，曾任台灣惠普(HP)董事長、HP泰國分公司總經理、台灣資策會董事長，及悅智全球顧問的董事長。
黃河明參與創建中華民國開放系統協會(COSA)、台北市電子商務協會(SOSA)等組織。在台大進修取得商學研究所博士，曾榮獲李國鼎管理獎章、HP全球總裁品質獎。
【中央社台北30日】台北市大安區今天發生一起男子墜樓事件，現場已無呼吸心跳，警消獲報後立即協助送醫搶救仍不治，據了解，死者為前資策會董事長黃河明。
北市警消今天中午12時30分許獲報，指大安區復興南路2段附近一處住家大樓發生年約70歲的男子墜落事件，現場已無呼吸心跳，立即派員協助送往國泰醫院搶救，但仍宣告不治，不排除是因病離世。
據了解，死者黃河明為前資策會董事長，並曾任台灣惠普科技董事長，為國內知名企業家，大兒子黃世嘉為北歐櫥窗創辦人。
黃河明畢業於交通大學電子工程學系，後在惠普公司從工程師逐漸轉為管理職務，服務的23年期間，經歷台灣電子科技產業最蓬勃發展時期，並出過三本書「黃河明的惠普經驗」「贏家智慧」及「行銷長的挑戰」。
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