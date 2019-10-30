健身會員卡透玄機 高雄警火速尋到失主
2019-10-30 23:40
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
31歲的潘姓男子在屏東墾丁遺失皮夾，被善心人士撿起後，順路送到高雄報案，警方得知後，在皮夾內找到健身房會員卡，經由健身房間接聯繫到潘男，隔天由潘男父親領回，並大讚警方效率快速。
警方表示，昨天晚上近8點時，小港警分局大林所員警接獲1名男子報案，稱他在墾丁吃飯時，在路邊撿到黑色皮夾，但因這名男子另有急事，就先行回到高雄住家，在轉送到附近的派出所。
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大林所員警受理後，在皮夾內找到失主潘男的身分證等個人證件，還有一張健身房會員卡，警方便聯繫給健身房，輾轉聯絡到潘男。今天下午3點時，潘的父親便來領回。
潘父也說，兒子平常都在北部工作，前天與好友到墾丁玩，回程時才發現皮夾遺失，員警迅速幫忙找回，讓他相當感謝警方效率快速。
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