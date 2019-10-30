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涉貪前局長帶小三上五星酒店 連「威而鋼」都要廠商埋單

連千毅太陽會大哥謝育全落網 高雄警拘捕3太陽會成員

2019-10-30 22:24聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

直播主連千毅上月引爆高雄「直播主之亂」，他落網後遭羈押禁見至今，全案今晚再傳出一大進度，高雄檢警前往苗栗拘捕連千毅背後的「大哥」、太陽會苗栗分會會長謝育全，及苗栗分會蘇姓男子，並同步在高雄逮太陽會高雄分會李姓會長，懷疑3人都涉違反組織犯罪條例，連夜帶回高雄偵辦。

LINE「黑色豪門企業」今晚PO出影片，有民眾目擊警方「晚間8點半在苗栗抓到太陽會高雄會長謝育全」；對此高雄檢警低調證實，但不願多說，表示人將押回高雄市刑大。

連千毅疑與寵物店業者鄭又仁在網路互嗆，上月17日凌晨連千毅位於鼓山區的直播據點倉庫門口遭砸、19日數十輛轎車聚集門外大鳴喇叭更衝撞倉庫門口，連的一方第1次率眾砸寵度店，第二度更當街開槍反擊，引發高雄街頭治安動亂。

警方事後調閱監視器蒐證，並傳喚參與滋事的人詢問，除查出連千毅涉教唆犯案，也得知已出面投案的槍手，疑就是太陽會苗栗分會長謝育全的保鑣，而高雄分會李姓會長、苗栗分會的蘇姓男子也涉入其中。

高市刑大、刑事局南打及保一維安特勤總隊今天晚間兵分兩路，前往苗栗市為公路的火鍋店等地，拘捕謝育全及蘇姓男子，另在高雄市區逮李姓會長，目前正帶回高雄的路上，預計明天才會開始警詢，全案擬朝與連千毅共犯恐嚇危害安全、槍砲及組織罪嫌偵辦。

直播主連千毅（右二）已被裁定羈押禁見。圖／本報資料照
直播主連千毅（右二）已被裁定羈押禁見。圖／本報資料照
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高雄警方今晚拘捕太陽會苗栗分會會長謝育全等人到案。圖／翻攝LINE「黑色豪門企業...
高雄警方今晚拘捕太陽會苗栗分會會長謝育全等人到案。圖／翻攝LINE「黑色豪門企業」
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民眾目擊警方今晚在苗栗逮人。圖／翻攝LINE「黑色豪門企業」
民眾目擊警方今晚在苗栗逮人。圖／翻攝LINE「黑色豪門企業」
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連千毅直播主高雄市

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