高齡化走失人口漸增 警呼籲：不用等24小時才報失蹤
2019-10-30 20:05
聯合報 記者巫鴻瑋
／即時報導
隨著社會人口結構的高齡化，有越來越多上了年紀的長者，可能因疾病導致失智而出現走失的情況；為了能在黃金時間內找回走失長者，新北市警方逐步建立協尋系統，同時也呼籲民眾遭遇情況應立即報案，才能在最短時間內應變。
日前林口警分局文林派出所即接獲民眾報案稱，有疑似走失的長者獨自徘徊街頭、不知所措，員警趕赴現場後，雖然該名走失的老婦稱自己是外出看病，但卻在返家時忘了回家的路，所幸員警立即使用行動系統，經人臉辨識順利確認身分。
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警方表示，現時員警能使用MPOLICE行動載具系統，能藉由掃描臉部特徵，藉以在大數據資料庫中比對身分，並且不必經過層層詢問或逐戶拜訪，能在最短的時間內聯繫上走失長者的家屬。
新北市警方所建立的三大機制，分別為失蹤人口系統、人臉辨識系統及失智老人捺印指紋建檔；尤其在協尋失智老人的情況下分秒必爭，警方也呼籲民眾不要再有24小時後才能報失蹤的傳統迷思，若遇家人走失，應立即報案，才能提升協尋效率。
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