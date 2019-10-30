親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

高齡化走失人口漸增 警呼籲：不用等24小時才報失蹤

2019-10-30 20:05聯合報 記者巫鴻瑋／即時報導

隨著社會人口結構的高齡化，有越來越多上了年紀的長者，可能因疾病導致失智而出現走失的情況；為了能在黃金時間內找回走失長者，新北市警方逐步建立協尋系統，同時也呼籲民眾遭遇情況應立即報案，才能在最短時間內應變。

日前林口警分局文林派出所即接獲民眾報案稱，有疑似走失的長者獨自徘徊街頭、不知所措，員警趕赴現場後，雖然該名走失的老婦稱自己是外出看病，但卻在返家時忘了回家的路，所幸員警立即使用行動系統，經人臉辨識順利確認身分。

警方表示，現時員警能使用MPOLICE行動載具系統，能藉由掃描臉部特徵，藉以在大數據資料庫中比對身分，並且不必經過層層詢問或逐戶拜訪，能在最短的時間內聯繫上走失長者的家屬。

新北市警方所建立的三大機制，分別為失蹤人口系統、人臉辨識系統及失智老人捺印指紋建檔；尤其在協尋失智老人的情況下分秒必爭，警方也呼籲民眾不要再有24小時後才能報失蹤的傳統迷思，若遇家人走失，應立即報案，才能提升協尋效率。

日前林口警方才順利透過人臉辨識助走失老人返家。記者巫鴻瑋／翻攝
日前林口警方才順利透過人臉辨識助走失老人返家。記者巫鴻瑋／翻攝
分享

失智人臉辨識

相關新聞

才通車14天 彰化全興工業區濱海路發生貨櫃翻車事故

2019-10-30 20:43

請讓路！200公里從彰化護送女嬰往台北就醫

2019-10-30 20:24

花蓮初音變電箱起火 518戶停電搶修中

2019-10-30 17:42

5歲女生嘔吐送醫...發現一家四口都一氧化碳中毒

2019-10-30 17:09

山區迷路如何自救 消防隊建議待在原地

2019-10-30 16:42

U值媒／關愛之家被議員汙名 作家怒批

2019-10-30 14:44

影／缺錢花用持菜刀搶超商 2天12萬多元花光光

2019-10-30 13:09

影／台中派出所長門口撿到眼鏡 讓小妹妹免受罰

2019-10-30 13:09

影／兄妹嬉戲釀意外 2月大女嬰頭部受傷急送醫

2019-10-30 13:07

疲勞駕駛？ 高雄男凌晨開車撞壞路邊3輛車

2019-10-30 13:01

砂石車、大貨車注意！ 台64線開始科技執法取締超載

2019-10-30 12:48

U值媒／從蘇貞昌談廢死、通姦除罪化

2019-10-30 12:38

陷入單親帥爸攻勢 婦遭騙堅持「匯一次就好」

2019-10-30 12:29

防止選舉賭盤介入總統立委選舉 新北警同步掃蕩

2019-10-30 11:41

BMW拒檢飆車逃逸 被噴滿臉辣椒水制伏喊痛

2019-10-30 11:31

84歲老翁上山後失蹤 消防隊放沖天炮讓他確定方位

2019-10-30 10:52

影／遊覽車國道1號掉胎 兩顆全命中紅斑馬

2019-10-30 10:47

裝有白花花紙鈔的保險箱超誘人 輕熟女險被詐了

2019-10-30 10:44

影／網路瘋傳嘉義中埔看見鬼 警方調查後說真相…

2019-10-30 10:44

影／驚險一瞬間！小發財車闖紅燈 貨車閃避不及險翻車

2019-10-30 10:20

影／綠蠵龜誤闖漁網擱淺 海巡人員協助重回大海

2019-10-30 10:14

欠醫藥費滯日婦返台後漸康復 夫：看見隧道盡頭的亮光

2019-10-30 09:11

路邊刮100張刮刮樂太醒目 警方認出彩券大盜

2019-10-30 00:59

漁船翻覆 大浪中全員獲救

2019-10-30 00:28

警破賭場 賭徒竟回「掃賭專案不是結束了」

2019-10-30 00:17

撞死興大學生的賴嫌到案 中檢不必聲押將直接發監

2019-10-30 00:04

撞死興大生肇逃 駕駛承認拉K

2019-10-29 23:59

冒名衛局抽血兼推銷 6嫌送辦

2019-10-29 23:48

祭拜才隔1小時 二水源泉村虎爺竟然不見了

2019-10-29 23:14

走斑馬線被撞警處理疏失 陳情市議員討回公道

2019-10-29 21:47

假卸漁貨下水道掩護 海巡識破大溪漁港扣2千萬私菸

2019-10-29 20:58

台18線79.5公里自撞車禍 駕駛疑似爬山後太累精神恍惚

2019-10-29 20:49

影／澳底海巡拂曉出擊 逮漁船距岸2.7浬違規拖網

2019-10-29 19:37

警方阻絕詐騙金額約半個億 打擊假援交真詐騙

2019-10-29 19:24

影／新北檢移師板橋車站 行動劇籲民眾共搭反賄列車

2019-10-29 18:50

後龍機車行火災救出6人 住警器、關門2招保命

2019-10-29 18:11

影／撞死興大生的賴姓嫌犯 肇事前KTV店外身影曝光

2019-10-29 18:03

海關查獲未稅菸絲15公噸 市價超過3,700萬元

2019-10-29 17:47

影／拖網捕魚大小通吃太過份 蘇澳海巡逮非法漁船送辦

2019-10-29 17:43
看更多

熱門文章

獨／仰德大道車禍驚爆驗車廠收賄 檢調全台大搜索

2019-10-30 14:26

太陽花學運國賠案 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

2019-10-30 17:10

影／網路瘋傳嘉義中埔看見鬼 警方調查後說真相…

2019-10-30 10:44

小男孩撞上健美選手 驚慌表情印在大腿上網友笑翻

2019-10-30 10:39

陳菊市府環保局前局長李穆生洩密 判撤職、停任1年

2019-10-30 09:56

單親媽載幼子跑外送被「3熊貓檢舉」 她無奈訴：孩子還開心比YA

2019-10-30 12:03

撞死興大學生的賴嫌到案 中檢不必聲押將直接發監

2019-10-30 00:04

台中市警務員涉貪瀆？中市警局：不宜對外發言

2019-10-30 12:27

欠醫藥費滯日婦返台後漸康復 夫：看見隧道盡頭的亮光

2019-10-30 09:11

女兒留學英國等費用340萬 老媽訴請返還被駁回

2019-10-30 07:42

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

2019-10-30 11:05

警專前3名畢業 洩密幫同學毀前程

2019-10-30 00:08

獨／教唆殺人割陽具通緝犯逃亡多年 重病返台投案

2019-10-30 09:08

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 本土劇男星30萬交保

2019-10-29 22:33

涉撞死興大學生 賴姓男子到案坦承毒駕

2019-10-29 21:28

瑞傑招攬投資泰國房產吸金4億 前台東市長、本土劇演員等人交保

2019-10-30 09:20

「便當286元」她看菜色傻眼 網友揭真相：正常成本價

2019-10-30 12:00

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

2019-10-30 17:42

只能選林蔚山這9人？ 高院判大同股東會決議無效

2019-10-30 13:05

影／驚險一瞬間！小發財車闖紅燈 貨車閃避不及險翻車

2019-10-30 10:20

被陳明文告妨害名譽 林國慶：小人物無法對抗國家機器

2019-10-30 11:19

比對上億張發票 檢警破獲假加水站詐領國庫1600萬

2019-10-30 16:07

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 北聯幫主遭聲押禁見

2019-10-30 01:47

中市兩線兩星警官疑涉貪瀆 檢察官聲請羈押

2019-10-30 12:23

警務員溢領13小時加班費 貪汙罪判刑獲緩刑3年

2019-10-30 15:24

外送員送單找不到指定樓層 打電話才知訂餐人在「新加坡」

2019-10-30 15:57

影／遊覽車國道1號掉胎 兩顆全命中紅斑馬

2019-10-30 10:47

5歲女生嘔吐送醫...發現一家四口都一氧化碳中毒

2019-10-30 17:09

不法集團設人頭公司偽開發票 詐領中獎獎金1597萬元

2019-10-30 15:15

BMW愛車洗噴油嘴卻引擎受損 汽車維修公司判賠確定

2019-10-30 10:18

佯稱投資泰國房產吸金逾4億元 台東前市長移送漏夜偵訊

2019-10-29 23:03

來義鄉長涉賄當選無效確定 屏東選委會：將補選

2019-10-30 13:36

見小姨子餵奶起色心 男衝動伸狼爪判3年2月

2019-10-30 12:23

太陽花學運獲國家賠償 受害者：相信台灣司法有改變

2019-10-30 19:21

砂石車、大貨車注意！ 台64線開始科技執法取締超載

2019-10-30 12:48

派遣工 被老闆同事圍毆身亡

2019-10-30 00:26

大同經營權市場派扳回一城 高院判董事會「自始無效」

2019-10-30 12:50

撞死興大生肇逃 駕駛承認拉K

2019-10-29 23:59

潤寅詐貸百億案 檢聲押禁見第14人

2019-10-29 21:56

孕婦叫外送領餐遲到「三次」被討小費 網友：第一次聽到！

2019-10-30 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top