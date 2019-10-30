熟睡女嬰遭兄弟抓傷 不慎跌落床下

2019-10-30 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳弘逸 ／新北即時報導



新北市鶯歌區今天上午發生一起意外，一位3歲張姓男童不小心抓傷2個月大的妹妹，導致妹妹從床下跌落，母親（37歲）聽到孩童的房間傳出哭聲，立即到房間查看，驚見女兒跌落床下，便將女兒送往醫院，經檢查所幸女嬰意識清楚並無大礙，已返家休養。

據悉，3歲男童與2個月大的妹妹睡在一起，突然哥哥因不明原因不慎抓傷熟睡中的妹妹，妹妹因此從床上摔落，張母聽到女兒哭聲，趕到房間，驚見女兒跌落床下且頭部與腿部有抓痕，見狀緊急撥打119將女兒送往聖保祿醫院。

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警方接獲消防轉報，到醫院了解狀況，經斷層掃描，女嬰傷勢並無大礙，張母愛女心切，再轉往平常女兒例行回診的林口長庚醫院檢查，女嬰意識清楚，頭部有落床下所造成的瘀青，頭部與腿部僅有3歲哥哥用手指甲抓傷所留下的痕跡，所幸女嬰並無大礙，已回到家中休養。

女童在院檢查期間，全程由家防官與鑑識巡官陪同，孩童父母皆無家暴及高風險通報紀錄，張母本身是家庭主婦，張父則是中古鋼琴維修員，無家暴情事。