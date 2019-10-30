嘉縣長表揚勇警贈10萬加菜金 感謝維護治安勇氣
2019-10-30 17:31
聯合報 記者卜敏正
／嘉義縣即時報導
嘉義縣警局水上分局偵查小隊長張永龍，日前在民雄槍戰中，英勇進入現場、共同勸降陳姓槍擊要犯，經內政部警政署審議核定，破格榮陞巡官。嘉義縣長翁章梁今天上午到縣警察局，表揚張永龍維護治安、奮不顧身勇氣，並致贈新臺幣10萬元加菜金，鼓勵員警士氣。
嘉義縣民雄鄉建國路二段今年8月30日，發生匪徒在民宅槍擊案，嘉義縣警方第一時間獲報，立刻調派大批員警、霹靂小組到達現場，封鎖周邊出路。警匪對峙過程，陳嫌多次丟擲爆裂物，現場槍戰氣氛一觸即發。在攻堅前刻，張永龍冒著生命危險進入現場、親自勸降，陳嫌最終棄械投降，無人傷亡圓滿落幕。
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翁章梁表示，圍捕槍擊要犯事件能平安落幕，張永龍及現場員警都辛苦、都功不可沒，張永龍能破格榮陞巡官實至名歸，頒贈獎勵金不僅是鼓舞士氣，更是對嘉義縣警察局全體員警守護嘉義縣治安肯定。他也期勉全體員警，持續堅守工作崗位，用心於治安、交通工作上，警民共同打造安心宜居好嘉鄉。
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