97歲退休教師患失智迷路 好在身上一張卡助返家
2019-10-30 17:23
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
北市97歲李姓老翁是退休20多年教師，記憶力已退化，日前獨自離家走失，還搭上計程車，卻說不清目的地，好在他身上帶有退休教師證，最後由警方透過該證，順利聯繫他家人接回。
松山分局三民派出所警員白曉帆、張琇琇，本月9日接獲一名計程車司機報案，稱自己載到疑似罹患失智的老翁，無法清楚表達目的地；白員、張員便先將老翁帶回派出所休息。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
白員在關心老翁過程中發現，他身上有一張教師退休證，上面記著老翁姓名及年齡，便馬上查詢老翁身分，聯繫他家人到案。
老翁兒子接到警方電話，趕到派出所接回父親，他稱父親曾是教師，已退休20多年，記憶力逐漸退化，當天趁家人不注意外出，才迷路。
松山分局呼籲，家中有失智長者，應到各縣市警分局申請指紋捺印建檔服務，未來若走失，可由警方加速確認身分。
留言