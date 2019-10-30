5歲女生嘔吐送醫...發現一家四口都一氧化碳中毒

2019-10-30 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗一名5歲小女孩上周三晚間在家中出現嘔吐、呼吸微弱及全身無力等現象，被送到苗栗市大千綜合醫院急診，女孩到院後，她的父母、弟弟也陸續出現相同症狀，醫師查覺這一家四口疑似一氧化碳中毒，經抽血確診，當晚立即安排進行高壓氧治療，避免一氧化碳中毒造成腦部損傷，4人在接受治療後狀況穩定，都已出院返家休養。

大千綜合醫院副院長及高壓氧治療中心主任蔡建宗指出，在室內空間使用瓦斯熱水器及爐具，常因通風不良或使用不慎，導致燃燒不完全而產生一氧化碳，這是一種無色、無味的氣體，且與紅血球中的血紅素結合能力是氧氣的230至270倍，一旦結合會造成氧氣不易釋放至人體組織中，造成組織缺氧或死亡，一般人往往一氧化碳中毒後，仍不自覺，對健康、生命都造成威脅。

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他表示，如民眾發現家中成員有頭暈、嘔吐、臉色泛紅等疑似一氧化碳中毒跡象，應先放輕動作並緩慢打開門窗，讓一氧化碳隨空氣流動飄散出去，再將患者移到通風處鬆開衣物，讓中毒者下顎向上抬高，保持呼吸順暢，如果中毒者失去呼吸心跳，必須立即實施心肺復甦術，並儘速打119送醫急救。