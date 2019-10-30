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山區迷路如何自救 消防隊建議待在原地

2019-10-30 16:42聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

台灣登山活動盛行，若不小心迷路，要如何自救？花蓮縣消防局第三大隊建議，若周遭沒有立即性危險，應盡量待在原地，否則有些山友為找水源不小心受傷，或受困溪谷更不容易尋找，最好還是要有GPS方便定位。山友則表示，若在有通訊的地方可用手機定位後向外求援，無通訊的話應待在安全的地方等待救援。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，在搜救過程中，最容易遇到山友下溪谷找水源，但通常往下走後，要再往上爬就不容易，甚至在過程中不小心受傷。若迷路沒多久，通常山區有很多山友會在樹上做記號，可以先尋找看是否能循原路回去，要是真找不到，就應待在原地等待救援。

呂冠辰說，等待救援時若看到直升機經過，可用鏡子等物品反射光線，或用手電筒發光吸引救難人員注意，也可以燒東西形成狼煙，但要注意火不能延燒引發火災。

山友龜殼花說，山區迷路時若在有通訊的地方，可用手機地圖的GPS定位，將座標數字傳給消防局或認識的親友求援；要是沒有通訊就不要亂跑，待在安全的地方，等救難人員來找，建議可帶個哨子，吸引搜救隊注意，自己也不用大喊浪費體力。登山時，在不破壞自然環境的前提下，可自己做記號防止迷路。

另外，消防隊在搜救時會尊重民俗信仰，像是上山時會請原住民幫忙，原民會用母語祈福，並將米酒灑在地上，告知山靈要找人請求協助；再來會施放沖天炮，除了有引導失蹤者聽聲辨位作用，也有嚇走「魔神仔」的民俗意義，且在山上不會亂撿東西，尊重民間信仰

為了讓失蹤者聽到聲響、確定方位，消防局搜救人員會施放沖天炮，同時也有嚇走「魔神仔...
為了讓失蹤者聽到聲響、確定方位，消防局搜救人員會施放沖天炮，同時也有嚇走「魔神仔」的民俗意義。圖／花蓮縣消防局提供
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山友民間信仰直升機

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