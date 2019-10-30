山區迷路如何自救 消防隊建議待在原地

2019-10-30 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



台灣登山活動盛行，若不小心迷路，要如何自救？花蓮縣消防局第三大隊建議，若周遭沒有立即性危險，應盡量待在原地，否則有些山友為找水源不小心受傷，或受困溪谷更不容易尋找，最好還是要有GPS方便定位。山友則表示，若在有通訊的地方可用手機定位後向外求援，無通訊的話應待在安全的地方等待救援。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，在搜救過程中，最容易遇到山友下溪谷找水源，但通常往下走後，要再往上爬就不容易，甚至在過程中不小心受傷。若迷路沒多久，通常山區有很多山友會在樹上做記號，可以先尋找看是否能循原路回去，要是真找不到，就應待在原地等待救援。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

呂冠辰說，等待救援時若看到直升機經過，可用鏡子等物品反射光線，或用手電筒發光吸引救難人員注意，也可以燒東西形成狼煙，但要注意火不能延燒引發火災。

山友龜殼花說，山區迷路時若在有通訊的地方，可用手機地圖的GPS定位，將座標數字傳給消防局或認識的親友求援；要是沒有通訊就不要亂跑，待在安全的地方，等救難人員來找，建議可帶個哨子，吸引搜救隊注意，自己也不用大喊浪費體力。登山時，在不破壞自然環境的前提下，可自己做記號防止迷路。