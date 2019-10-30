勸降通緝犯破格榮陞巡官 小隊長張永龍獲表揚
2019-10-30 15:31中央社 嘉義縣30日電
嘉義縣長翁章梁今天在縣警局表揚水上分局小隊長張永龍，8月底張永龍勸降擁大批槍械的通緝犯陳志明，因此獲警政署破格陞職。翁章梁說，張永龍破格榮陞巡官實至名歸。
40歲殺人未遂通緝犯陳志明，今年8月底在嘉義縣民雄鄉租屋處與警方對峙，不但朝外面開了50幾槍，還扔擲20多顆爆裂物，警方一度準備攻堅，但張永龍僅著防彈背心，冒險與陳志明面對面化解對方心防，成功阻止警匪駁火。
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翁章梁今天上午赴嘉義縣警察局表揚張永龍，並致贈新台幣10萬元加菜金。他說，圍捕槍擊要犯事件能夠平安落幕，張永龍及現場員警功不可沒，張永龍破格榮陞巡官，可說是實至名歸。
警政署9日召開特殊功績陞職審議會，嘉義縣警局長廖宗山與會說明案情，指出張永龍冒險犯難，功績卓著，經審議核定以特殊功績陞職。
縣警局指出，張永龍擔任警察30年，目前為一線四星巡佐小隊長，獲警政署破格陞職，參加警察大學警佐班受訓後，將可派任兩線一星巡官。
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