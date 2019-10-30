喚起環保意識 雲林地檢署長發動淨山
2019-10-30 14:26
聯合報 記者李京昇
／即時報導
雲林地檢署今天由檢察長郭永發帶領署內同仁及社會勞動人，前往雲林縣古坑鄉華山淨山，以「牽手淨山」為主軸，帶領社會勞動人協助清潔整理的同時，並能進一步對所處的山林環境善盡應有的關懷與責任。
華山風景區位雲林縣古坑鄉與嘉義縣梅山鄉的交界處，主體大尖山標高1299公尺，是阿里山西稜、清水溪西端的最高峰，古坑華山風景區沿途盡是起伏綿延的丘陵地，為雲嘉地區熱門的旅遊景點。
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郭永發提到，此次活動一來隨手撿拾垃圾，淨山愛地球，二來進行水土保持環境教育，再者透過與山的親近，對週遭自然環境的友善，促進人與山林的親密關係。
他說，希望透過此活動，加深對登山步道認識，協助社會勞動人有更多戶外休閒遊憩選擇，藉此鼓勵親近山林走出戶外，培養良好休閒活動，進而喚起民眾共同維護好山好水的環保意識。
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