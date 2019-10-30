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影/缺錢花用持菜刀搶超商 2天12萬多元花光光

2019-10-30 13:09聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

吳姓男子因缺錢花用，約2天前涉嫌持菜刀到台南市南區一家超商行搶12萬多元，吳得手後還向男店員怒嗆「看啥」，轄區台南市警六分局偵查隊昨晚8點多在永康市一家醫院外，逮捕他到案，吳坦承犯案，警詢後依強盜罪嫌今天移送南檢偵辦。

本月月27日晚間11點多，南區灣裡傳出歹徒持菜刀闖入超商強盜財物，搶嫌進入超商後即亮出菜刀脅迫女店員、喝令她交出收銀檯內所有現金，得手約12萬餘元，離去時撞見另名男店員還怒嗆「看啥」，行徑十分囂張，整個犯案過程僅花費30秒左右、未造成人員傷亡，徒得逞後立即徒步逃逸消失於暗巷內。

警方組成專案小組積極偵辦，由於該超商位處舊鄉里聚落、巷弄彎曲複雜，案發時光線昏暗、歹徒刻意以徒步方式由暗巷逃逸，行進過程中甚至在巷弄內往返停頓、更換衣著欲混淆調查方向，惟經專案人員擴大調查範圍並進行地毯式查訪蒐報、抽絲剝繭後終鎖定1名可疑男子涉嫌重大，經追查確調閱監視器，查出吳姓男子（31歲）涉有重嫌。

辦案人員發現吳嫌曾搭乘計程車前往醫院周邊，經趕往附近搜尋訪查發現吳嫌在醫院旁超商內徘徊，經暸解吳嫌係因酒癮發作而就診，所搶得贓款也在兩天內便飲酒玩樂花費殆盡，吳落後坦承犯案，供稱其係因缺錢花用，並積欠債務，才會鋌而走險，搶得12萬多元全都用來住飯店飲酒後花光。警方於吳嫌騎用機車內起獲犯案時所穿著衣物，警詢後依強盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

吳姓男子涉嫌持菜刀到台南市南區一家超商行搶12萬多元，警方逮捕他到案，警詢後依強...
吳姓男子涉嫌持菜刀到台南市南區一家超商行搶12萬多元，警方逮捕他到案，警詢後依強盜罪嫌今天移送南檢偵辦。記者黃宣翰／翻攝
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