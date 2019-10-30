影／台中派出所長門口撿到眼鏡 讓小妹妹免受罰

2019-10-30 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／即時報導



台中市一名國小女童眼鏡搞丟，站在派出所前猶豫不決，在母親陪伴下進入詢問，沒想到前一小時，所長才在門口拾獲一支小童眼鏡，特別叮嚀值班同仍注意有無民眾詢問。女童母親跟值班女警開玩笑說，還好找到眼鏡，「不然她要被揍了」，感謝警方幫忙，救了女童免於挨打。

前天下午2點多，一位國小女童站在台中市第五警分局松安所門口猶豫不決，女童面帶憂愁指向一旁人行道，似乎在向媽媽解釋，正在值班台忙碌的女警陳靖軒隱約聽到媽媽跟女童說，「妳進去問啊！」女童向前走了一步後，隨即回頭拉著媽媽的手，母女倆一同進入派出所。

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女童喊了一聲「警察阿姨」，但又害羞地欲言又止，此時媽媽向陳員詢問「不好意思，請問是不是有人撿到眼鏡送過來？」話還沒說完，女童舉手指著值班台一支藍邊透明膠框眼鏡說，「在那裡！」母女倆露出了微笑。

陳員說明，剛剛一小時前，所長張元瑞在派出所門口拾獲，從鏡片來看不像是老花眼鏡，應該是國小學童的眼鏡，特別交代要注意是否有學童來派出所尋問；女童母親聽到「老花眼鏡」時，不忘笑著解釋，「這麼小的年紀不大可能老花啦，這是她的遠視眼鏡啦！」