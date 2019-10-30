疲勞駕駛？ 高雄男凌晨開車撞壞路邊3輛車
2019-10-30 13:01
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
高雄黃姓男子今天凌晨開著銀色車輛，行經前鎮區光華三路時，疑疲勞駕駛，連撞向停在路邊的3輛轎車，事故後，陳的頭部與手腳輕微擦傷。警方到場時，陳供稱他不知為何撞向路旁車輛，但由於現場無監視器，肇事原因有待警方深入追查。
據了解，今天凌晨2點半時，前鎮警方獲報在光華三路上，陳男（25歲）開車沿著東向西行駛時，撞向停在路旁停車格的3輛車，撞擊力之大，其中一輛停在路旁黑色車，還被撞擊力推到人行道上，左半邊嚴重變形，其餘3輛車都有多處受損。
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警消獲報後趕到現場，陳頭部、手腳多處擦傷，員警另對陳男進行酒測，酒測值為零，由於現場無監視器，對於肇事原因，警方無法初步研判，不過陳供稱，他不知道為何撞到路邊停放的3輛車。
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