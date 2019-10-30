砂石車、大貨車注意！台64線開始科技執法取締超載

2019-10-30 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北即時報導



為了減少大型重車因為超載危害其他用路人行車安全、毀損道路橋梁結構，新北市蘆洲警分局與公路總局合作，即起將利用台64線高架快速道路現有的動態地磅設備，自動篩選可疑車輛、即時提供資料交由警方執行攔查取締。

蘆洲分局長李忠萍指出，台64八里新店線東西向快速道路是銜接台北商港的重要聯外道路，經常有貨櫃、砂石等大型重車往來，若超載會降低行車操控性，容易危害其他車輛，也會衝擊道路橋梁使用年限。

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公路總局第一區養護工程處中和工務段去年在台64線，已率先建置國內第一座公路主線動態地磅系統，可自動偵測通行車輛，立即截圖車牌比對監理檔案，判別出車號、車種、限重等資料。

該系統原本用於資料庫建置與追蹤，做為台64線相關資料統計用途。蘆洲警分局則自上個月起，積極與工務段和系統建置科技公司共同研議，將動態式地磅配合警方執法，利用系統自動過濾出可能超載車輛，並將資訊即時傳輸給現場執法員警實施攔查、過磅，藉此提高執法效能。

警方本月開始實測結合動態式地磅資訊的執法效果，當系統畫面出現可能超載車輛，員警馬上將車攔停在道路安全處，再以移動式地磅站實際測量，發現誤差值僅約2％，證實以大數據分析輔助科技執法確有實效，超載屬實立即取締告發。