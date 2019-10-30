美食外送25天79事故 南港警公布機車事故熱點

2019-10-30 15:04 中央社 台北30日電



台北市美食外送員10月1至25日總計發生79件起交通事故，釀2死、83傷；台北市警察局南港分局今天也公布轄內機車事故熱點，並派員加強交通宣導和加強取締，以減少意外發生。

南港分局今天發布新聞稿表示，隨著美食外送平台興起，外送員發生交通事故案件也隨之增加，統計台北市10月1日至25日止，共計發生79件外送員交通事故，造成2人死亡、83人受傷。

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此外，調查外送員所使用的交通工具「機車」於轄內易發生事故的熱點路口，依發生件數多寡分別為「市民大道與向陽路」「市民大道與興華路」和「忠孝東路與昆陽街」等。

南港分局指出，分析北市外送員常見肇事原因，多為趕單以賺取更多酬勞，而未注意前方車況，行經路口時未減速慢行，以致發生交通事故；另觀察發現外送員也常有超速、闖紅燈、違規停車、行車時使用手機等交通違規行為，影響交通秩序。

有鑑於此，南港分局表示，近期於轄內交通要道、車禍熱點地段、熱門美食店家等處，派員向各外送平台及外送員進行交通安全宣導，發送交通安全手冊與夜間警示燈，提醒其遵守交通規則，以加強其安全暨防禦駕駛觀念。

南港分局提醒，「交通停看行，安全放第一」，安全駕車才能順利完成工作和平安返家；另為避免交通亂象，也針對轄內重要路口的違規行為加強稽查取締，以創造良好的用路環境。