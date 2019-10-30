氣溫降關門窗 一家4口一氧化碳中毒送醫
2019-10-30 15:04中央社 苗栗縣30日電
苗栗大千綜合醫院今天發布新聞指出，近期氣溫驟降，民眾大多會關起門窗密不通風，苗栗市一家4口日前發生集體一氧化碳中毒情況，所幸立刻進行高壓氧治療，目前都無大礙。
大千醫院指出，23日晚間一名5歲女童被送至急診室，出現呼吸微弱、嘔吐現象，隨後女童父母親和弟弟也陸續出現頭暈、想吐、全身無力等症狀，急診醫師懷疑一家人可能是集體一氧化碳中毒，經抽血確診，當晚立即安排高壓氧治療。
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大千醫院副院長暨高壓氧治療中心主任蔡建宗表示，一氧化碳為無色無味氣體，且與紅血球中血紅素結合的能力是氧氣的230至270倍，一旦結合便會造成氧氣不易釋放至組織中，造成組織缺氧或死亡，尤其在秋冬氣溫偏低季節，家庭使用熱水器時間拉長，加上門窗緊閉，常常意外中毒卻不自覺。
蔡建宗指出，若民眾發現家中成員有頭暈、嘔吐、臉色泛紅等疑似一氧化碳中毒跡象，應放輕動作並緩慢的打開門窗，讓一氧化碳隨空氣流動飄散出去，再將患者移到通風處所鬆解衣物，讓中毒者下顎向上抬高，保持呼吸順暢，若中毒者無呼吸心跳則必須立即進行心肺復甦術，並儘速撥打119送醫急救。
大千醫院指出，發生一氧化碳中毒的一家4口，所幸及時經過高壓氧治療，避免造成腦部損傷，目前都已逐步恢復健康，返家休養；也提醒民眾平常使用瓦斯熱水器或爐具，一定要注意保持通風，避免造成一氧化碳中毒發生的機會，家中使用熱水器除定期安檢，也應注意要有排氣功能，以確保安全。
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