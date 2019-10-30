陷入單親帥爸攻勢 婦遭騙堅持「匯一次就好」
2019-10-30 12:29
聯合報 記者王駿杰
／新竹即時報導
60歲陳姓婦人單身多年，誤信詐騙集團老梗，日前在臉書認識一名外國單親爸爸瓦卡，對方先在臉書對陳甜言蜜語，等陳陷入情網，就以工作不順、愛子需錢照料為由，拜託陳匯款2千元，等難關度過，就會攜同愛子來台與陳廝守，陳不疑有他，立刻衝到銀行準備匯款，幸好資料沒備齊，引起行員與警方注意，才將騙局揭穿。
警方指出，25日上午10點多陳婦到台灣銀行新竹分行準備匯款，但陳資料填寫不齊全，引起行員注意，立刻通報駐台銀保七警員曾仁國、陳偉、張世欣、張藝騰前往關心，陳見警上前，立刻出示瓦卡的照片證明對方身分沒問題，強調匯款金額才2千元，就算被騙也沒關係，就「匯一次就好」，隨後要求行員快點作業。
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「2000元也是錢！」但警方不斷向陳婦勸說，堅持不幫陳匯款，不斷舉例勸說，指詐騙集團總是從小額款開始騙起，取得信任後就開始越騙越多，這時陳才恍然大悟，發現這是場「假帥哥好爸爸」的網路交友詐騙陷阱，總算打消匯款念頭。
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