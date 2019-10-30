貨車違規跨越車道 對向車急閃撞圍牆
2019-10-30 15:04中央社 台東縣30日電
台東台9線賓朗路段，一輛藍色貨車違規從南下車道跨越北上車道，導致北上車道另輛貨車急閃撞上民宅圍牆，藍色貨車駕駛逃逸經警方逮捕到案，今天依肇事逃逸罪嫌函送偵辦。
台東縣警察局台東分局表示，26日下午接獲民眾報案，台9線賓朗段往花蓮方向，發生白色自小貨車為了閃避一台違規跨越道路的藍色自小貨車，導致不慎撞擊路旁民宅圍牆險些翻車。
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據監視器畫面顯示，藍色貨車忽然從路旁冒出，橫越道路，白色貨車往右閃撞上路邊民宅圍牆，強大的撞擊力導致白色小貨車180度甩尾，藍色貨車並未停車，往山區逃逸。
台東分局表示，肇事駕駛竟未立即停車協助救護而逃逸，所幸由熱心民眾報警並將受傷的林姓駕駛送醫救護。
台東分局立即派員前往現場蒐證、處置，發現肇事車輛往美農村山區逃逸，經訪查附近村民，得知肇事者為綽號「阿ㄜ」的男子，經逐一訪問村民，終於找到肇事駕駛，今天依違反刑法第185條之4肇事逃逸罪嫌函送偵辦。
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