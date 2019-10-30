防止選舉賭盤介入總統立委選舉 新北警同步掃蕩

2019-10-30 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



為淨化選前治安，防制金錢、不法利益介入選舉，新北市警方自10月22日至28日，配合警政署規劃執行選前「全國同步查緝賭博專案行動」，連日強力掃蕩六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道不法業者及各式賭博場所，共查獲涉及違反賭博罪嫌114件348人、主機24台、螢幕32台、傳真機1台及現金317萬餘元，估計總賭博資金規模達7億元以上。

新北市警方表示，為嚴防賭盤形成、竄動進而影響大選選情，警方這波查緝賭博專案行動，鎖定可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，深入蒐集不法事證，動員873人次警力，同步於204處執行搜索、臨檢勤務，強力查緝。

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新北市刑大科技犯罪偵查隊透過網路巡邏，發現臉書求職社團刊登疑似招攬加入「永○娛樂城」賭博網站訊息，經長期蒐證不法事證、追查IP位址來源，於10月25日在台北地區一舉破獲該賭博網站機房，逮捕4名犯嫌、查扣電腦主機8台、螢幕16台、筆記型電腦2台，總賭資達4億9千多萬元以上。

板橋警分局接獲民眾報案有關賭博網站違法情事，調閱網路IP等相關資料進而持續監控、蒐證，見時機成熟，破獲位於轄內網路賭博集團共5件17人，初估總賭資達2億7千萬元以上。海山警分局也於轄內加強巡查疑似掛羊頭賣狗肉，以合法登記做為掩護的德州撲克協會，破獲職業賭場1件7人，並查扣賭資現金21萬餘元、電腦主機3台。土城警分局也在土城區破獲以合法登記麻將協會為名的職業賭場1件8人，並查扣現金2萬餘元及抽頭金32萬餘元。