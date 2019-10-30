防止選舉賭盤介入總統立委選舉 新北警同步掃蕩
2019-10-30 11:41
聯合報 記者王長鼎
／新北即時報導
為淨化選前治安，防制金錢、不法利益介入選舉，新北市警方自10月22日至28日，配合警政署規劃執行選前「全國同步查緝賭博專案行動」，連日強力掃蕩六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道不法業者及各式賭博場所，共查獲涉及違反賭博罪嫌114件348人、主機24台、螢幕32台、傳真機1台及現金317萬餘元，估計總賭博資金規模達7億元以上。
新北市警方表示，為嚴防賭盤形成、竄動進而影響大選選情，警方這波查緝賭博專案行動，鎖定可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，深入蒐集不法事證，動員873人次警力，同步於204處執行搜索、臨檢勤務，強力查緝。
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新北市刑大科技犯罪偵查隊透過網路巡邏，發現臉書求職社團刊登疑似招攬加入「永○娛樂城」賭博網站訊息，經長期蒐證不法事證、追查IP位址來源，於10月25日在台北地區一舉破獲該賭博網站機房，逮捕4名犯嫌、查扣電腦主機8台、螢幕16台、筆記型電腦2台，總賭資達4億9千多萬元以上。
板橋警分局接獲民眾報案有關賭博網站違法情事，調閱網路IP等相關資料進而持續監控、蒐證，見時機成熟，破獲位於轄內網路賭博集團共5件17人，初估總賭資達2億7千萬元以上。海山警分局也於轄內加強巡查疑似掛羊頭賣狗肉，以合法登記做為掩護的德州撲克協會，破獲職業賭場1件7人，並查扣賭資現金21萬餘元、電腦主機3台。土城警分局也在土城區破獲以合法登記麻將協會為名的職業賭場1件8人，並查扣現金2萬餘元及抽頭金32萬餘元。
警方表示，新北市警局除配合警政署規劃執行選前「全國同步查緝賭博專案行動」，對六合彩、網路賭博等可能為選舉賭盤簽注管道的不法業者及各式賭博場所大掃蕩外，為維護明年1月11日選舉工作，將對金錢、不法利益或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦，剪除簽注管道，以淨化選舉風氣。
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