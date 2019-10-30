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BMW拒檢飆車逃逸 被噴滿臉辣椒水制伏喊痛

2019-10-30 11:31聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名湯姓男子昨晚11時許，駕駛BMW轎車在三重區拒絕警方攔檢，沿途危險飆車逃逸，幾度試圖衝撞警車，最後仍被攔下，他卻開始破口辱罵員警，被噴了滿臉辣椒水制伏逮捕，當街鬼吼鬼叫喊痛。事後供稱因為擔心被通緝，所以脫序暴走。

該車昨天深夜三重區仁政街、福隆路口，拒絕三重警分局慈福派出所所長賴崇逸、警員張志瑋攔查，開始沿路飆車蛇行逃逸，被追到龍門路口時，因前方車多受阻，還有熱心駕駛刻意擋住去路，只好停車。

員警立刻掏槍喝令下車，湯男仍未熄火賴在車上許久，甚至猛催油門作勢衝撞，直到他脫口而出飆罵一連串髒話，員警立刻衝上前噴辣椒水強制逮捕，湯男仍繼續夾雜穢言，咆哮狂吼喊痛、喊冤。

後來警方查驗，湯男雖是三重地區治安疑慮列管對象，但並未攜帶查獲違禁品，也沒有喝酒開車，供稱因為擔心自己可能遭通緝，也不想被開交通違規罰單，才會逃跑。但因拒檢逃逸且口出穢言辱罵員警，偵詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦，交通違規部分另行開單告發。

員警掏槍喝令下車，湯姓男子仍賴在車上不願配合。記者林昭彰／翻攝
員警掏槍喝令下車，湯姓男子仍賴在車上不願配合。記者林昭彰／翻攝
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BMW轎車拒絕警方攔檢，逆向危險駕駛飆車逃逸。記者林昭彰／翻攝
BMW轎車拒絕警方攔檢，逆向危險駕駛飆車逃逸。記者林昭彰／翻攝
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湯男因口出穢言辱罵員警，被噴辣椒水強制逮捕。記者林昭彰／翻攝
湯男因口出穢言辱罵員警，被噴辣椒水強制逮捕。記者林昭彰／翻攝
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通緝交通違規

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