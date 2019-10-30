區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限
2019-10-30 11:08
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
高雄市利用科技執法，取締交通違規，選定鳥松區松藝路及內門區高182線中埔頭路段採區間測速，分別11月、12月上線取締汽、機車超速。其中鳥松區松藝路段原本限速40公里，經1個多月測試，高雄市交通局與警方會勘後，決定放寬速限至50公里。汽機車一旦平均速度逾60公里就得吃罰單。
高雄市警交通大隊統計，自9月16日到昨天對鳥松松藝路區間測速測試，蒐集汽機車超速數據，1個多月，平均時速超過50公里以上的汽車數達1萬3512車次，機車6萬776車次，違規車數可觀。
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高雄市警文通大隊表示，鳥松區松藝路是三民區、仁武區往返捷徑，上下班時間車流量大，測試期間民眾反映速限過低，警方與市府交通局會勘，考量民眾的意見，為避免交通尖峰時段反造成行車速度緩慢，在維護行車安全兼顧道路使用效率之下，才決定放寬速限10公里。
松藝路全長1.8公里，在兩端設置區間測速門架，測速距離1.3公里，儘管放寬速限，交通局和警方在門架外及馬路上，各劃設速限50公里的警告標誌，不過警方表示，區間測速主要的目的在防制交通事故發生，有鑑於過去松藝路車禍高居不下，另在彎道處設速限40公里標誌，希望民眾經過彎道放慢速度。
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