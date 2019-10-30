84歲老翁上山後失蹤 消防隊放沖天炮讓他確定方位

2019-10-30 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



花蓮一名84歲楊姓老翁自從28日上山後，至今未返家，家屬向花蓮消防局第三大隊報案，搜救人員昨天發現失蹤者車輛，為了讓楊男聽到聲響，確定方位，消防隊更施放20隻沖天炮，但目前仍未尋獲，今天把握時間繼續在山上搜索。

花蓮縣消防局瑞穗分隊長楊緯立表示，楊男失蹤前穿著藍色外套、黑色褲子及黃色雨鞋上山，身高約168公分，家屬於28日晚間報案，指稱楊男當天上午出門後就未返家，因他從來沒有在山上過夜的經驗，擔心有意外請警消協尋，家屬也請親朋好友找人。消防隊29日上午召開搜救會議，以鶴岡公墓、平頂路等為主要搜索方向。

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楊緯立說，昨天上午在平頂路山區後方發現失蹤者的車輛，隨即以車輛為中心，向外擴張尋找；分隊為使失蹤人員能聽到聲響、確定方位，於昨天下午於車輛停放處施放沖天炮，每隔3分鐘施放1次，共施放20隻沖天炮。