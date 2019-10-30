影／遊覽車國道1號掉胎 兩顆全命中紅斑馬

2019-10-30 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



遊覽車掉落輪胎直接擊中「紅斑馬」高速公路警車。國道公路警察局第一公路警察大隊表示，10月5日下午約5點，大隊巡邏車停於中山高速公路五楊高架北向61.7公里，中壢路段外側路肩，後方一輛遊覽車因兩顆右後輪胎脫落，竟然都「命中」巡邏車，造成右側車門受損，輪胎脫落原因還在鑑識釐清中。

意外發生時，車內員警被劇烈「車震」嚇一跳，立即下車處理，只見右車門嚴重凹損還有一顆讓人意想不到的輪胎，現場確認是傅男駕駛的遊覽車脫落的輪胎，傅男和車上遊客也嚇壞了，司機怎麼都沒想到車輪胎會飛出去，而且一次飛兩顆還全朝警車飛去，而且正好砸中紅半斑馬，幸好無人受傷。

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遊覽車在意外發生後停靠外側車道，一度造成回堵，警方現場酒測結果顯示解傅姓駕駛人未飲酒，推測可能是車輛未妥善保養，先依道路交通管理處罰條例第33條1項16款規定「汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行：車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，對傅男開出罰單」，相關肇責尚待釐清。

第一大隊調指出，65歲傅姓男子駕駛遊覽車載了17名乘客，從台中出發要到臺北，行駛五楊高架北向61.7公里處中壢路段，車身劇烈晃動疑似失控，瞬間右後輪胎兩個輪胎脫落，往前方噴飛，居然兩顆應聲砸中執勤中的巡邏警車，造成右側車門嚴重受損，其中1顆輪胎再彈飛至高架下方草叢，另一顆則滾到路肩，劇烈聲響讓車上旅客驚呼連連，幸無人受傷。

警方表示，因為掉落物品往往會造成一些車輛為了閃避發生嚴重事故，國道警察局因此持續加強取締下列項目包括裝載貨物超過規定含長度、寬度、高度及重量)。還有裝載貨物不穩妥及機件脫落，所載貨物滲漏、飛散；載運人客、貨物不穩妥。