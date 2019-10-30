裝有白花花紙鈔的保險箱超誘人 輕熟女險被詐了

2019-10-30 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄一名陳姓女子結識一名印尼籍王姓男子，雙方相互加LINE後，王男向陳女表示印尼老家發現一個祖傳保險箱，他因不便返鄉，希望委託陳女代領，但要先墊付5000美金運費，「日後加倍奉還，王男更傳送一張裝有白花花錢幣的保險箱的照片佐證，陳女不疑有他，趕到銀行要匯款，所幸被巡邏員警勸止，才免被訛詐。

仁武警分局澄觀派出所警員吳啟增、黃煜峰、趙秦日前到金融機構巡簽時，耳尖聽到一名年約30歲的婦女正向銀行櫃檯詢問如何匯款到國外，直覺疑遭詐騙。

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進一步了解，原來陳女日前在高夢時代被一名印尼籍王姓男子搭訕，雙方加LINE成為好友，事後王男向陳女提及家鄉發現祖傳保險箱，他因在美國當軍官不便返鄉，想委託陳女先領，但需先墊付美金5000元，約台幣15萬元的運費，日後會加倍奉還，由於王男還檢附一張裝滿紙幣的照片，讓陳女信以為真，結果竟真的要到銀行匯款。