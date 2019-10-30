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未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

裝有白花花紙鈔的保險箱超誘人 輕熟女險被詐了

2019-10-30 10:44聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄一名陳姓女子結識一名印尼籍王姓男子，雙方相互加LINE後，王男向陳女表示印尼老家發現一個祖傳保險箱，他因不便返鄉，希望委託陳女代領，但要先墊付5000美金運費，「日後加倍奉還，王男更傳送一張裝有白花花錢幣的保險箱的照片佐證，陳女不疑有他，趕到銀行要匯款，所幸被巡邏員警勸止，才免被訛詐。

仁武警分局澄觀派出所警員吳啟增、黃煜峰、趙秦日前到金融機構巡簽時，耳尖聽到一名年約30歲的婦女正向銀行櫃檯詢問如何匯款到國外，直覺疑遭詐騙。

進一步了解，原來陳女日前在高夢時代被一名印尼籍王姓男子搭訕，雙方加LINE成為好友，事後王男向陳女提及家鄉發現祖傳保險箱，他因在美國當軍官不便返鄉，想委託陳女先領，但需先墊付美金5000元，約台幣15萬元的運費，日後會加倍奉還，由於王男還檢附一張裝滿紙幣的照片，讓陳女信以為真，結果竟真的要到銀行匯款。

警方表示，員警向陳女勸說時，陳女還提供雙方對話的紀錄給警方看，但警方發現，內容不只誇大，還是簡體字，一看就是詐騙集團老梗，經一番勸說，陳女最後才打消匯款念頭，免成詐騙集團肥羊。

陳女到銀行詢問如何匯款國外，所幸被巡邏員警勸止。記者王昭月／翻攝
陳女到銀行詢問如何匯款國外，所幸被巡邏員警勸止。記者王昭月／翻攝
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就是這張裝有白花花紙鈔的照片，讓高雄一名輕熟女，險被詐騙。記者王昭月／翻攝
就是這張裝有白花花紙鈔的照片，讓高雄一名輕熟女，險被詐騙。記者王昭月／翻攝
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涉嫌詐騙的男子，與陳女的對話記錄錄浮誇不實，且多是簡體文。記者王昭月／翻攝
涉嫌詐騙的男子，與陳女的對話記錄錄浮誇不實，且多是簡體文。記者王昭月／翻攝
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詐騙集團印尼保險

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