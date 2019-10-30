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影/驚險一瞬間！小發財車闖紅燈 貨車閃避不及險翻車

2019-10-30 10:20聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東省道台九線北上賓朗段往花蓮方向，發生白色貨車為閃避疑違規闖紅燈小發財車，導致不慎撞擊路旁民宅圍牆險些翻車，林姓貨車司機受傷送醫，未料，肇事駕駛竟未立即停車協助救護而逃逸，警方循線將肇事駕駛依肇事逃逸送辦。

警方表示，這起意外發生在25日下午5點多，藍色小發財車沒有依規定遵守號誌燈管制，竟闖紅燈橫越馬路，一輛直行白色貨車閃避不及，車頭先撞擊路旁民宅後，失控180度險些翻車；小發財車卻沒有停下車協助處理及報警，直接開離現場。

警方根據民眾描述，展開蒐證、處置，發現肇事車輛往美農村山區逃逸，為釐清肇事經過，訪查附近村民，得知肇事者為綽號阿俄的男子，並詢問當時事發經過比對其駕駛車輛，與現場監視錄影器畫面相符，旋即製作筆錄後移送偵辦。

台東省道台九線北上賓朗段往花蓮方向，發生白色貨車為閃避疑違規闖紅燈小發財車，導致...
台東省道台九線北上賓朗段往花蓮方向，發生白色貨車為閃避疑違規闖紅燈小發財車，導致不慎撞擊路旁民宅圍牆險些翻車。圖／台東警分局提供
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