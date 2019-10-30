影/綠蠵龜誤闖漁網擱淺 海巡人員協助重回大海

2019-10-30 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



「好像有綠蠵龜被漁網纏住，快去救牠！」海巡署南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所人員，昨天下午在台南市安南區巡羅沙灘時，在曾文溪口南側沙灘，發現綠蠵龜遭漁網纏繞受困，立即協助脫困後，幫助保育動物綠蠵龜回歸大海。

曾文溪安檢所人員發現綠蠵龜後，馬上協助移除纏繞牠身上漁網，並暫時帶回安檢所安置，海巡人員拍攝影像及量測綠蠵龜身長約45公分、寬44公分，將資訊提供給成功大學海洋生物及鯨豚研究中心負責人王建平研判，確認為一級保育類野生動物綠蠵龜。

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安檢所人員並聯繫屏東海生館人員評估綠蠵龜健康狀況，確認可以就地實施野放，後續將相關資訊及狀況紀錄表電傳台南市政府農業局森林及自然保育科，取得市府同意後由安檢所人員，帶至安南區青草崙堤防前沙灘實施野放，順利返回大海。