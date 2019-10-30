寺廟裝設監視器協助維護治安 南警頒贈感謝狀
2019-10-30 08:58
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市南區灣裡同安里，位於台南市和高雄市交界處，往來車輛多，近來有當地民眾向里長反映，希望警方能在重要路口或是社區廟後停車場裝設路口監視器，保障住來民眾安全及嚇阻竊案，經當地寺廟狩南宮同意出資，市警六分局長陳建民前往狩南宮，頒發感謝狀，謝謝主委林黃阿蜜熱心公益。
陳建民為感謝廟方，昨天利用狩南宮舉辦「新王府己亥年科三朝謝恩清醮遶境大典」盛會，前往頒贈感謝狀，市議員呂維胤、灣裡同安里里長林良文也一同前往。
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市警六分局評估居民所建議地點附近，在南萣橋旁灣裡路、明興路聯外道路、重要路口，台南市警察局已有建置治安監錄系統，就治安考量，路口監錄系統尚能有效監控往來台南、高雄間車輛，經評估尚無增設治安監錄系統急迫性，但民眾仍希望能在寺廟停車場裝設監視器，保障其財產安全。
陳建民說，警力雖有限，但民力卻是無窮，林黃阿蜜女士的善行義值得肯定，希望在公部門與民間通力合作下，能有效維護社會治安。
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