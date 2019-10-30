路邊刮100張刮刮樂太醒目 警方認出彩券大盜

2019-10-30 00:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



新北市59歲鄭姓嫌犯，日前在嘉義縣警察局民雄分局轄內，拿著100張刮刮樂在路邊刮彩券時，巡邏警方經過發現鄭嫌的刮刮樂數量不太尋常，經盤查並調閱店家監視器後，鄭嫌坦承彩券是偷來的，目前已依竊盜罪將鄭嫌移送法辦。

警方表示，鄭嫌從今年7月底開始，坐火車在全台犯下多起彩券行刮刮樂竊盜案，因此早就鎖定鄭嫌，日前民雄聯合所菁埔所長鄭一信、警員黃品慈、李柏誌巡邏時，在民溪南路發現一名男子戴帽坐在路邊拿著大量的刮刮樂，警方立即聯想到日前發生的刮刮樂竊案，才上前盤查。

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警方將鄭嫌帶回派出所之後，依據刮刮樂的編號，請台灣彩券公司聯繫被竊取的彩券經銷商，被害經銷商表示，自己並未發現刮刮樂被偷，經警方通知調閱店內監視器，才發現鄭嫌趁店內人員忙碌，伸手竊取櫃台內整本100張刮刮樂，犯案過程不到2秒。

鄭嫌供稱，他會坐火車隨意尋找目標，確認目標後，向彩券行表示需購買大量刮刮樂，並要求店家提供多樣刮刮樂供選擇，或以兌換多張彩券及中獎刮刮樂等手法，再以手或物品遮住視線，或趁店員忙碌時，竊取刮刮樂後離去。

鄭嫌表示，他已用相同手法竊取民雄鄉、大林鎮等3家彩券行共計236張刮刮樂，票面價值總計約新臺幣4萬元，且他只要一刮中，會立即前往別處彩券行兌換現金並把錢花光，目前警方針對鄭嫌是否涉他案正擴大偵辦中。