走斑馬線被撞警處理疏失 陳情市議員討回公道
2019-10-29 21:47
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
桃園市議會今天下午進行市警局工作報告，市議員黃敬平指出，最近接獲民眾陳情，指陳情人的女兒走在斑馬線上，遭無照未成年機車駕駛撞傷骨折，處理員警完全無法掌握監視器設置與否，事後申請警方的交通事故初判表，以「跡證不足，分析後無法釐清造事因素」帶過，影響被害人權益，未來警力增加後，希望專業不足警察應該儘快送訓或補訓，避免類似情況再發生。
市警局長陳國進表示，因為近日警方撥補統調，這名處理員警剛調到交通分隊，業務不熟，警員處理有疏失待改進，本月新補充交通大隊的239名新血，將在受訓取證後才會分派各交通分隊，未來將交通警察專責處理交通事故的品質、效率會提升。
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該起交通事故被害人父母向黃敬平陳情後，交通大隊長林樹國、龜山分局長陳百祿說明員警處理不當，已重新處理還原事故真相，被害人父母也特地前往市議會旁聽，聽取陳國進說明後在黃敬平陪同，陳國進親向被害人父母坦了員警處理疏失抱歉。
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